屏東港口溪溢堤 水利署澄清：非牡丹水庫放水所致

水利署澄清，牡丹水庫（見圖）排水是流入車城鄉四重溪流域，與港口溪流域並無匯流或直接關聯。（記者蔡宗憲攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕丹娜絲颱風及其外圍環流為屏東帶來強降雨，滿州鄉港口溪溢堤淹沒農田，遭外界指稱原因是牡丹水庫今天排水所致；對此，水利署澄清，牡丹水庫排水是流入車城鄉四重溪流域，與港口溪流域並無匯流或直接關聯。

水利署說明，港口溪是屏東縣政府主管的縣管河川，港口溪相關水文變化與積淹水情形，已由地方政府依災害應變機制辦理處置。

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水利署進一步說明，港口溪流經墾丁國家公園範圍，該地區考量生態敏感性與景觀價值，長期採取順應自然的治理，以「低度干預」為原則，未採傳統工程化整治方式，以避免破壞當地自然地形與生態系。

有關牡丹水庫排水部分，水利署指出，經查牡丹水庫已在昨晚9點啟動調節性放流作業，牡丹水庫排放水流入四重溪流域，與滿州港口溪流域並無匯流或直接關聯，媒體報導若將兩者相提並論，恐生混淆與誤解。

水利署提醒，面對極端氣候增加帶來的局部強降雨風險，水利署及所屬單位持續與地方政府保持密切聯繫，強化監測與預警作業，並就水庫調節、河川疏濬與排水改善等工作審慎規劃執行，確保整體防洪安全。

水利署今早針對屏東縣牡丹鄉、滿州鄉發布淹水一級警戒，目前滿州鄉已解除淹水警戒，屏東縣牡丹鄉也由一級淹水警戒降為二級淹水警戒，如果持續降雨，易淹水村里及道路可能在3小時內開始積淹水。

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