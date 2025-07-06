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輝達海外總部落腳台灣 傳黃仁勳還要砸數十億美元在「這裡」蓋園區

2025/07/06 15:58

輝達除了在台灣蓋海外總部外，傳出計畫在以色列興建大型科技園區。（資料照）輝達除了在台灣蓋海外總部外，傳出計畫在以色列興建大型科技園區。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳已宣布在台灣設立海外總部，並落腳北士科。以媒則披露，輝達也計畫斥資數十億美元在以色列興建大型園區，選址靠近目前位於北部大城海法外圍衛星城市Yokneam的研發中心。

以媒《CalcalisTech》6日報導，輝達正在以色列北部找土地，計畫建造一個大型園區，預計土地和建設投資將達到數十億美元。輝達發布徵詢資料，希望找到一塊面積為 70 至 120 德南（dunams，一德南為1千平方公尺，約7萬至12萬平方公尺），並擁有 8 萬至 18 萬平方公尺的持續建築權（continuous building rights）的土地。

根據輝達的要求，新園區的地點須靠近其目前位於 Yokneam 的總部，房地產顧問公司高力國際（Colliers）正在協助輝達找土地。

報導說，輝達僅為找土地的流程預留兩週時間，凸顯其推進新園區計畫的迫切性。如果計畫順利推進，輝達將在5到6年內擁有以色列最大的高科技園區。新園區的規模將類似一個完整的科技園區，而非單一公司的總部。

報導提及，近年來，輝達已成為以色列成長最快的跨國科技公司雇主，許多新員工還從英特爾跳槽到輝達，光是過去兩年，該公司每年就新增1000名員工，在以員工總數達5000人。目前，輝達仍開出約100個職缺，預計新園區建成後，輝達將成為以色列最大的私人企業雇主，超越英特爾。

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