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強勢台幣削弱競爭力？法人：僅代工廠影響大

2025/07/06 15:04

法人指出，企業的營業利益率及淨利率與新台幣匯率相關不大，僅代工廠對匯率變動極為敏感。（路透）法人指出，企業的營業利益率及淨利率與新台幣匯率相關不大，僅代工廠對匯率變動極為敏感。（路透）

〔記者張慧雯／台北報導〕台幣今年以來強勢升值逾1成，市場擔憂企業將面臨匯損、競爭力下滑。不過，元大投顧分析，根據過去三次完整的新台幣「升貶周期」，檢視企業的營業利益率與淨利率變化，結果顯示「匯率升值→獲利能力下滑」的關連並不明顯，報告也指出，僅OEM/ODM代工廠商因毛利率低，幾乎無力將損失轉嫁給客戶，只能自行吸收，因此對匯率變動極為敏感。

元大投顧分析，回顧三次新台幣升值的完整週期，以台灣50及中型100公司為基礎，剔除金融股及財務資料不完整的公司後，剩下110檔作為研究樣本，以新台幣匯率分別與各公司的營業利益率及淨利率跑相關係數，發現營業利益率及淨利率與新台幣匯率相關不大，意即「匯率升值→獲利能力下滑」的關連並不明顯。

元大投顧認為，匯率升值與獲利能力下滑無明顯相關的原因可能有三：

第一，企業具備價格轉嫁能力，多數台灣企業，特別是大型出口商，本身具有強勁的品牌力或技術門檻，即使面臨新台幣升值時，仍可透過報價調整、成本控制或供應鏈重組因應。

第二，匯率只是眾多變數之一，許多更強的驅動力才是主導獲利的關鍵因素。以 2018年第二季至2021年第二季為例，疫情期間台幣大幅升值，全球對台灣電子與資通訊產品的爆發性需求，反而帶動台灣出口與企業獲利創高。

第三，樣本涵蓋內外需產業，對於匯率影響正負相抵。

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