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掐美國經濟命脈？中國遭爆狂買海外礦場掠奪稀有資源

2025/07/06 14:58

中國持續大肆收購海外礦場，掌握稀土等關鍵資源。圖為稀土礦場裡的礦石。（路透檔案照）中國持續大肆收購海外礦場，掌握稀土等關鍵資源。圖為稀土礦場裡的礦石。（路透檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《金融時報》披露，面對日益加劇的地緣政治緊張局勢，中國企業競相獲取支撐全球經濟的原料，海外礦業收購金額已達到10多年來最高水準。正當美國及歐洲試圖降低對中國稀土的依賴之際，中資大舉收購海外礦場令西方國家相當警惕。

報導指出，根據標準普爾和併購市場（Mergermarket）的數據顯示，去年中資的海外礦業收購案件中，共有10筆交易價值超過1億美元（約台幣29.7億），創2013年以來最高紀錄。澳洲格里菲斯亞洲研究院（Griffith Asia Institute，GAI）也發現，去年中國海外礦業投資和建設是2013年以來最活躍的一年。

報導提及，在海外交易中最活躍的中國礦業集團包括洛陽鉬業、五礦資源和紫金礦業。而且中資併購海外礦場的案件並未減緩，中國紫金礦業最近表示，計劃以 12 億美元（約台幣356億）的價格收購哈薩克一座金礦，今年 4月份，Appian也以4.2億美元（約台幣125億）將其位於巴西的銅金礦賣給中國白銀有色集團。

報導說，中國在大多數關鍵礦產（包括稀土、鋰和鈷）的加工領域佔據主導地位，但必須進口大量原料。企業諮詢公司 SP Angel 的分析師邁耶 （John Meyer） 透露，中國一直在透過收購交易，「積極阻止西方獲得其主導的某些關鍵材料」，「每次有人接近鋰礦，中國人就會拿著支票跑過來」。

分析師和投資者一致認為，併購數量增加反映中國為應對日益惡化的地緣政治環境所做的努力。私募股權集團 Appian Capital Advisory 創辦人舍爾布（Michael Scherb）研判，過去 12 個月中國企業的活動有所增加，他們正試圖在地緣政治變得困難之前完成大量併購案。

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