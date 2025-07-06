OpenAI執行長批美民主黨 奧特曼嘆自己在政治上「無家可歸」

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）近日批評美國民主黨背離創新文化，並感嘆自己「在政治上無家可歸」。

綜合媒體報導，7月是4日是美國獨立日（Independence Day），奧特曼當日在社交平台X發文，表達他對美國的愛。

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奧特曼稱，自己對於「身份認同」並沒有太強烈的執著，但對身為美國人而感到無比自豪，並稱這種自豪感每天都有，尤其是在7月4日這天，他深信美國是地球上有史以來最偉大的國家，美國的奇蹟在世界歷史獨一無二。

奧特曼文中還透露自己信奉「科技資本主義（techno-capitalism）」，應該鼓勵人們賺取巨額財富，同時也要尋找讓財富廣泛分配、共享資本主義複利魔力的方法。

奧特曼認為，透過科技，全世界每年都應該變得更富裕，但每個人都必須搭上「上升的電梯」。奧特曼覺得，政府的效率通常不如市場，因此需要鼓勵創新與創業的文化。同時，奧特曼也相信教育對於維持美國的領先地位至關重要。

奧特曼稱，自己20歲時是這麼想的，30歲時也是，現在40歲了，仍然堅信上述觀點，並表示美國民主黨在他20歲時似乎與自己的觀點「合理地保持一致」，但到了30歲，美國民主黨似乎開始迷失方向；現在，美國民主黨已經完全走向另一條路，讓奧特曼感嘆，如今他在政治上無所歸屬。

報導指出，奧特曼對民主黨看法的改變，應該是發現民主黨內反億萬富豪的情緒愈來愈高漲。日前紐約市民主黨市長候選人曼達尼（Zohran Mamdani）在接受外媒訪談時，主張億萬富翁不應該存在，強調需要平等。

對於曼達尼的主張，奧特曼表示，他寧願聽候選人說他們如何讓每個人都有億萬富翁所擁有的東西，而不是如何消除億萬富翁。儘管如此，奧特曼仍對接下來的250年懷抱希望。

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