竹市114年Q1房市分析出爐 「價穩量縮」市場轉趨剛性需求撐盤

竹市114年Q1房市分析報告出爐，「價穩量縮」市場轉趨剛性需求撐盤。（民眾提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府公布114年第1季《新竹市房地產住宅市場分析報告》，竹市不動產市場受中央銀行第七波信用管制措施持續影響，以及農曆年節因素，114年第1季買賣移轉登記棟數，較前一季減幅約1.89%。113年第4季住宅單價季指數為183.29，較上季上升2.23，漲幅緩升，顯示價格趨於穩定。整體而言，竹市房市交易放緩，呈現「價穩量縮」格局。

地政處表示，114年第1季整體來看，六都及本市買賣登記移轉棟數，呈現全數下降趨勢，與113年同期相比，跌幅介於13.08%到38.99%之間，顯示央行第七度調整信用管制下房市轉趨保守，購屋市埸回歸理性需求。

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地政處說明，從數據分析顯示，113年第4季住宅單價季指數為183.29，較上季微升2.23，漲幅較以往趨緩，反映市場觀望氣氛濃厚。從成交物件來看，中古屋住宅市場以11層以上電梯大樓最受青睞，占比達51.21%，較上季增加9.09%；三房格局仍是市場主流，占比51.81%，較上季增加8.57%；另外，屋齡10年內的產品最受歡迎，交易占比達56.9%，較上季微幅增加4.39%，顯示購屋族偏好物件集中在屋齡較新的住宅產品。

地政處指出，預售屋市場同樣面臨降溫壓力，114年第1季新竹市預售屋交易量為83戶，較上季減少49戶，減幅達37.1%。價格方面，各區開價波動不大，實際成交平均單價較上季略微上升，漲幅約0.33%，顯示整體預售屋市場議價率及單價持穩，市場正進入整理階段。

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