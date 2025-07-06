晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

竹市114年Q1房市分析出爐 「價穩量縮」市場轉趨剛性需求撐盤

2025/07/06 14:08

竹市114年Q1房市分析報告出爐，「價穩量縮」市場轉趨剛性需求撐盤。（民眾提供）竹市114年Q1房市分析報告出爐，「價穩量縮」市場轉趨剛性需求撐盤。（民眾提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府公布114年第1季《新竹市房地產住宅市場分析報告》，竹市不動產市場受中央銀行第七波信用管制措施持續影響，以及農曆年節因素，114年第1季買賣移轉登記棟數，較前一季減幅約1.89%。113年第4季住宅單價季指數為183.29，較上季上升2.23，漲幅緩升，顯示價格趨於穩定。整體而言，竹市房市交易放緩，呈現「價穩量縮」格局。

地政處表示，114年第1季整體來看，六都及本市買賣登記移轉棟數，呈現全數下降趨勢，與113年同期相比，跌幅介於13.08%到38.99%之間，顯示央行第七度調整信用管制下房市轉趨保守，購屋市埸回歸理性需求。

地政處說明，從數據分析顯示，113年第4季住宅單價季指數為183.29，較上季微升2.23，漲幅較以往趨緩，反映市場觀望氣氛濃厚。從成交物件來看，中古屋住宅市場以11層以上電梯大樓最受青睞，占比達51.21%，較上季增加9.09%；三房格局仍是市場主流，占比51.81%，較上季增加8.57%；另外，屋齡10年內的產品最受歡迎，交易占比達56.9%，較上季微幅增加4.39%，顯示購屋族偏好物件集中在屋齡較新的住宅產品。

地政處指出，預售屋市場同樣面臨降溫壓力，114年第1季新竹市預售屋交易量為83戶，較上季減少49戶，減幅達37.1%。價格方面，各區開價波動不大，實際成交平均單價較上季略微上升，漲幅約0.33%，顯示整體預售屋市場議價率及單價持穩，市場正進入整理階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財