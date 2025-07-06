中國五星級飯店擺地攤創收 總經理無懼掉價：面子值多少錢

中國消費降級，衝擊中高檔餐飲市場。中國河南鄭州一家五星級飯店為增加銷路，近日開啟擺地攤模式。（圖擷取自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國消費降級，衝擊中高檔餐飲市場。現有中媒報導，中國河南鄭州一家五星級飯店為增加銷路，近日開啟擺地攤模式，在路邊賣五星級美食，未料生意火爆，日入3萬人民幣（約新台幣12萬元）。報導一出，引發外界關注。

綜合媒體報導，中國河南五星級飯店奧體建國飯店近日讓廚師們走出飯店，在奧體中心南門路邊擺地攤，賣五星級美食。

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根據報導指出，奧體建國飯店地攤價格非常的親民實惠，1根油條只要人民幣2塊（約新台幣8元）、燒鵝半斤人民幣35元（約新台幣141元）、小龍蝦1斤人民幣38元（約新台幣153元）、燒肉一斤人民幣48元（約新台幣194元）。飯店下午5點出來擺攤，約半小時攤上商品全部售罄。

奧體建國飯店總經理雷玉明透露，飯店擺地攤1天營業額約人民幣3萬左右，對於別人說做五星飯店出來擺地攤掉價什麼的，雷玉明表示不在意，直言「面子值多少錢？」。

報導指出，奧體建國飯店並非特例，事實上，近期中國多地的五星級飯店與高檔餐廳也紛紛出來擺攤創收。

上述報導一出，引發網友熱議，有網友表示，「大飯店擺攤，賣的是煙火，收的是銀錢。放下身段賺錢是正道」、「這不挺好的，飯店傳統業務流失，要自己想辦法開拓新管道…」、「消費降級的具體體現」、「所以街邊小店要關門歇業了，星級大飯店都把街邊小店的活路佔了」、「我們這邊也是，飯店變速食店了，在飯店門口賣快餐，可能是光幹飯店賺不到錢了」、「看到好多飯店在商場負一賣便當」等。

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