晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國五星級飯店擺地攤創收 總經理無懼掉價：面子值多少錢

2025/07/06 12:05

中國消費降級，衝擊中高檔餐飲市場。中國河南鄭州一家五星級飯店為增加銷路，近日開啟擺地攤模式。（圖擷取自微博）中國消費降級，衝擊中高檔餐飲市場。中國河南鄭州一家五星級飯店為增加銷路，近日開啟擺地攤模式。（圖擷取自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國消費降級，衝擊中高檔餐飲市場。現有中媒報導，中國河南鄭州一家五星級飯店為增加銷路，近日開啟擺地攤模式，在路邊賣五星級美食，未料生意火爆，日入3萬人民幣（約新台幣12萬元）。報導一出，引發外界關注。

綜合媒體報導，中國河南五星級飯店奧體建國飯店近日讓廚師們走出飯店，在奧體中心南門路邊擺地攤，賣五星級美食。

根據報導指出，奧體建國飯店地攤價格非常的親民實惠，1根油條只要人民幣2塊（約新台幣8元）、燒鵝半斤人民幣35元（約新台幣141元）、小龍蝦1斤人民幣38元（約新台幣153元）、燒肉一斤人民幣48元（約新台幣194元）。飯店下午5點出來擺攤，約半小時攤上商品全部售罄。

奧體建國飯店總經理雷玉明透露，飯店擺地攤1天營業額約人民幣3萬左右，對於別人說做五星飯店出來擺地攤掉價什麼的，雷玉明表示不在意，直言「面子值多少錢？」。

報導指出，奧體建國飯店並非特例，事實上，近期中國多地的五星級飯店與高檔餐廳也紛紛出來擺攤創收。

上述報導一出，引發網友熱議，有網友表示，「大飯店擺攤，賣的是煙火，收的是銀錢。放下身段賺錢是正道」、「這不挺好的，飯店傳統業務流失，要自己想辦法開拓新管道…」、「消費降級的具體體現」、「所以街邊小店要關門歇業了，星級大飯店都把街邊小店的活路佔了」、「我們這邊也是，飯店變速食店了，在飯店門口賣快餐，可能是光幹飯店賺不到錢了」、「看到好多飯店在商場負一賣便當」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財