美軍暫停SpaceX在太平洋環礁火箭運貨計劃

美國空軍已暫停了一項與馬斯克（Elon Musk）旗下太空技術公司SpaceX合作的火箭貨運計畫。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，美國空軍已經暫停了一項與馬斯克（Elon Musk）旗下太空技術公司SpaceX合作的火箭貨運計畫。

綜合媒體報導，美國軍方報紙《星條旗報（Stars and Stripes）》近日報導，美國空軍已暫停與SpaceX公司共同提出的從偏遠的太平洋環礁測試高超音速火箭貨物運送的計劃。

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報導指出，美軍暫停與SpaceX在太平洋環礁火箭運貨計劃，與環境問題有關。早前有生物學家和專家警告，該計畫將危害在約翰斯頓環礁（Johnston Atoll）野生動物保護區築巢的海鳥。

對於上述報導，SpaceX美國空軍表示，正在考慮約翰斯頓環礁以外地點作為貨運火箭計畫試驗場地，是否會重啟或終止約翰斯頓環礁環評，將另行發布通告。

報導指出，美軍暫停與SpaceX在太平洋環礁火箭計劃的決定，也引發了人們對美國太空部隊價值135億美元（約新台幣3903億元）的合約的質疑，該合約將在2029年之前發射五角大樓一些最敏感的衛星。

對於上述報導， SpaceX尚未回應媒體置評請求。

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