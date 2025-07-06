中國行動電源暴雷！ 羅馬仕突宣布停工停產半年

中國行動電源廠商羅馬仕6日凌晨突通知員工，將從7月7日起停工停產6個月。（圖擷自羅馬仕官網）

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國行動電源廠商羅馬仕（ROMOSS）、安克（ANKER）不斷鬧出安全疑慮展開召回，羅馬仕先前已傳出倒閉的消息，公司方面對此嚴正駁斥，不過，羅馬仕今（6日）凌晨1時許突通知員工，將從7月7日起停工停產6個月。

綜合中媒報導，從員工所收到的通知裡，可以看到羅馬仕指稱近來受到市場環境不斷變化和公司業務發展需要，經公司股東會研究決定停工6個月，除了處理召回的相關員工外，其餘職員全面停工停產。

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羅馬仕指出，停工停產首月公司將正常支付薪資，隔月起將依照當地最低薪資標準的80％給付。事實上，羅馬仕從本月1日就傳出停工停產的消息，但僅在內部流傳並未對外證實，5日有多名員工想去廣東深圳辦公室取回私人物品時，發現自己的門禁權限已被取消。

中國網友對此議論紛紛，有人感嘆羅馬仕號稱中國行動電源龍頭，沒想到因為品質問題一夕之間人人喊打；還有人認為這是中國各行業極度「內捲（內卷，惡性競爭）」所造成的，在削價競爭時很難維持品質。

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