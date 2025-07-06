7月9日對等關稅大限到 法人:稅率趨緩恐使金價短線走低

7月9日對等關稅大限到，法人提醒稅率趨緩恐使金價短線走低。（擷取自黃金價格資訊站）

〔記者張慧雯／台北報導〕7月9日對等關稅大限將至，近期國際金價多在每盎司3350美元附近盤桓，元大投信提醒，若稅率明顯趨緩，避險需求退潮恐使金價短線走低，也有法人認為，目前市場變數多，再加上下半年還有降息利多，金價長線不看淡。

元大投信指出，非農新增就業優於預期，失業率更是意外下滑至4.1%，顯示美國就業市場仍具韌性，目前看來聯準會7月降息機率微乎其微，在關稅戰進展方面，美中之間稀土與技術出口問題緩解，美國與越南也達成協議，然而7月9日大限將至，能夠達成協議的寥寥可數，投資人抱緊黃金避險部位、謹慎以對。

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期元大S&P黃金（00635U）ETF研究團隊認為，黃金短線須觀察7月9日大限後對等關稅發展，若川普逕自宣布高額關稅，則國際局勢動盪仍有利黃金，但若稅率明顯趨緩，避險需求退潮將引導金價短線走低；此外，川普大而美法案在驚險中過關，國會預算處估計將使聯邦赤字擴增3.4兆美元，美元長期展望疲弱有利黃金評價。

法人多認為，觀察FOMC會議結論，點陣圖顯示官員對於未來局勢看法分歧擴大，面對未來變數頗多，金價長線不看淡，提醒投資前宜注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

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