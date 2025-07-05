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誰被川普課70％巨額關稅？網友狂猜「這些地區」可能中鏢

2025/07/05 22:41

川普表示，7月4日起開始向貿易夥伴寄出關稅稅率通知函。（路透）川普表示，7月4日起開始向貿易夥伴寄出關稅稅率通知函。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，7月4日起開始向貿易夥伴寄出通知函，關稅稅率從10%至20%，或60%-70%不等。到底哪個地區遭課最高70%的關稅？網友大猜謎，有人直指對川普不尊重的國家都會中獎，包括日本、南非或加拿大等。有人則笑稱，企鵝沒有談判誠意，一定是企鵝棲息地-赫德島和麥克唐納群島，原因是這個無人島被川普納入對等關稅範圍。

外國網友在社群平台X上發問，哪些國家/地區受到 60%-70% 關稅的打擊？吸引不少網友發表看法，有人說：「我敢打賭日本就是其中之一，他們表現得並不友善」。

另有人點名「Eye Ran（指伊朗）」、「加拿大」、「日本、南非、加拿大，可能還有所有歐盟國家」，甚至住著企鵝的無人島都可能列入高關稅名單。還有網友認為，只要是對川普不尊重的國家都會中獎。

PTT網友則說，「70%不就是中國嗎」、「最高那個一定是中國」、「大概是日本最不聽話，給70%」。有人則笑稱，「企鵝没有誠意談判，一定最高70%」，當然也有網友猜測是台灣，不過，有網友回應：「勿慌，老謝說台灣只有10-15%」。

AI聊天機器人ChatGPT則解釋，川普所謂課徵「高達70%的關稅」並不是針對單一特定地區，應該是指那些還沒有達成貿易協議的多個國家和地區，對部分產品課徵最高關稅。目前已經與美國達成協議的英國、越南及中國，可能不會被列入高關稅的名單。

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