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川普僅徵10％基準關稅 美5月關稅收入年增近300％

2025/07/05 22:05

雖然川普的對等關稅尚未實施，但他的10%基準關稅已讓美國進帳不少。（路透）雖然川普的對等關稅尚未實施，但他的10%基準關稅已讓美國進帳不少。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕雖然美國總統川普的對等關稅尚未實施，但他的10%基準關稅已讓美國進帳可觀。金融時報報導，數據顯示，5月美國關稅收入達紀錄性的242億美元（6997.14億台幣），約為去年同期近4倍，月增逾25％。5月是川普10%全球關稅實施後的第1個完整月份。

相關數據顯示，川普的貿易戰在「大而美」法案通過後，為美國國庫提供亟需的資金挹注。這項延續川普第一任期大幅減稅政策的法案，預計未來10年增加3.4兆美元美國政府赤字。然而該數據也突顯川普激進升高關稅，可能扭曲全球貿易流動。

5月美國從中國的進口降至193億美元，年減43%、月減21%，反映全球兩大經濟體之間的貿易大幅下滑。今年初，川普對所有中國產品課徵145%關稅，而與中國官員在倫敦及日內瓦展開談判後，稅率降至30%。

川普堅稱，關稅帶來的稅收增加，將可減少對所得稅的依賴，儘管關稅增加，但該稅收僅是5月聯邦赤字3160億美元的7.7%。

川普4月2日「解放日」對多數美國貿易夥伴課徵10%至50%關稅，引發全球股市暴跌，幾天後他將關稅降至10%，為期90天。自此，幾乎所有美國進口產品課徵10%基準關稅，而鋼鋁與汽車則課徵25%至50%關稅。

90天暫緩期即將於本月9日截止，屆時美國將對未達協議的國家大幅增加關稅。

數據顯示，5月有效關稅率上升至8.8%，創1946年以來最高點，而對中國產品，關稅率達紀錄性的48%。耶魯預算實驗室分析顯示，如果7月9日的關稅沒有進一步升高，即使考量消費行為改變，有效關稅率也將維持在15%。

該智庫預測，2025至2034年之間，依現行的關稅政策，將增加2.2兆美元稅收，由於其他稅收減少，淨稅收將增1.8兆美元，雖然金額龐大，但與同時期川普大而美法案增加的3.4兆美元聯邦赤字相較，差距甚遠。

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