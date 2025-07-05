晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

華為新手機Mate 80晶片製程大突破？外媒全說了

2025/07/05 20:20

外媒指出，華為新手機2025年第四季上市，可望搭載麒麟9030晶片。（彭博）外媒指出，華為新手機2025年第四季上市，可望搭載麒麟9030晶片。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為新旗艦手機Mate 80系列預計2025年第四季上市，傳出搭採麒麟9030晶片，據悉這款手機系統單晶片（SoC）的性能提升20%，至於製程是否有所突破仍難以得知。外媒認為，華為及中芯國際在5奈米製程上進展緩慢，就連新款筆電搭載的麒麟 X90 也採較老的 7奈米製程，因此除非奇蹟出現，預計麒麟 9030 將採7奈米製程。

科技媒體《Wccftech》報導，中國網友近日爆料稱，華為新旗艦晶片麒麟9030的性能將比9020提升20%。雖然該消息的準確性仍值得懷疑，但華為可能會對下一代晶片組進行某些改進。

報導直言，目前華為將在其即將推出的SoC採用哪種製程無法確認，因為有傳言稱華為和中芯國際在沒有EUV 設備的情況，成功開發 5奈米製程 ，但未能利用這項技術量產晶片，以至於難以趕上競爭對手。

報導說，良率不佳使得量產在財務和商業均不可行，因此假設麒麟 9030 將繼續採用 7奈米製程，除非在未來幾個月見證奇蹟。無論如何，這款傳說中的晶片性能比上一代提升 20% 已是很大的進展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財