華為新手機Mate 80晶片製程大突破？外媒全說了

外媒指出，華為新手機2025年第四季上市，可望搭載麒麟9030晶片。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為新旗艦手機Mate 80系列預計2025年第四季上市，傳出搭採麒麟9030晶片，據悉這款手機系統單晶片（SoC）的性能提升20%，至於製程是否有所突破仍難以得知。外媒認為，華為及中芯國際在5奈米製程上進展緩慢，就連新款筆電搭載的麒麟 X90 也採較老的 7奈米製程，因此除非奇蹟出現，預計麒麟 9030 將採7奈米製程。

科技媒體《Wccftech》報導，中國網友近日爆料稱，華為新旗艦晶片麒麟9030的性能將比9020提升20%。雖然該消息的準確性仍值得懷疑，但華為可能會對下一代晶片組進行某些改進。

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報導直言，目前華為將在其即將推出的SoC採用哪種製程無法確認，因為有傳言稱華為和中芯國際在沒有EUV 設備的情況，成功開發 5奈米製程 ，但未能利用這項技術量產晶片，以至於難以趕上競爭對手。

報導說，良率不佳使得量產在財務和商業均不可行，因此假設麒麟 9030 將繼續採用 7奈米製程，除非在未來幾個月見證奇蹟。無論如何，這款傳說中的晶片性能比上一代提升 20% 已是很大的進展。

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