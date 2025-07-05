丹娜絲颱風來襲 台電提醒停電應變措施

台電四千人備戰颱風。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應丹娜絲逐步進逼，台電全力嚴防強風豪雨可能帶來的災害，完成防災設備及備料盤點，並部署逾4千名搶修人力待命、備妥搶修車輛與機具，必要時將迅速啟動支援機制。台電已提前與各地方政府合作，及早進行樹木修剪以降低可能災害，針對容易坍方、道路中斷等山區，將透過無人機協助查報，強化災情掌握，增進搶修效率。

台電呼籲民眾共同加強防颱，降低颱風影響。例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，如遇電線掉落與外露，請勿碰觸並立即通知台電處理。對於易積水地區之地下室，可於出入口裝置防水閘門或堆置砂包擋水，加強防範地下室淹水。另外，如有抽水站等不能停電的相關單位或設備，或是須24小時使用維生設備之用戶，請及早自備發電機或不斷電設備。

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台電強調，針對颱風造成的停電事故，將積極搶修儘快為民來電，復電順序採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，從變電所開始，接著是主要線路，最後是支線，逐步恢復供電，並採先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

台電提醒民眾，若發生停電事故，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修功能，或是台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況，即可查詢或通報停電資訊；將台電「1911」客服專線保留給無法使用網路或仍習慣打電話的用戶通聯使用。

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