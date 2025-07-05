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「全華華文學生文學獎」今頒獎 日月光加碼贊助

2025/07/05 17:31

「全華華文學生文學獎」今頒獎，日月光集團旗下的「日月光文教基金會」加碼贊助。（主辦單位提供）「全華華文學生文學獎」今頒獎，日月光集團旗下的「日月光文教基金會」加碼贊助。（主辦單位提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台灣最具指標的學生文學獎「全球華文學生文學獎」，今日舉辦頒獎典禮暨一道文學長流文學沙龍座談會，本屆共59個獎項，其中11個獎項由海外學子獲得，本屆起也由日月光集團旗下的「日月光文教基金會」加碼贊助，每個文類增設2-3名「永續日月特別獎」，鼓勵青年學子關心全球永續議題。

全球化時代，文學書寫與傳播也跨越國界，特別是「華文書寫」在台灣、中國、星馬與世界各地不同的發展特色，更是華文文化值得關注的現象。今天的座談會有廖輝英、蔡素芬、林黛嫚、須文蔚、白靈、路寒袖、李長青作家擔任與談嘉賓，為了讓得獎的海外學子參與，因此特別規劃線上同步直播，讓海內外喜愛文學的民眾，都能一起感受現場的熱情。

「全球華文學生文學獎」由明道中學、明道文藝舉辦，前身為「全國學生文學獎」，1981年迄今已達43屆。第30屆時，主辦單位考量全球化時代，華文已是全球的強勢語言，自第31屆起，更名為「全球華文學生文學獎」。本屆起由「日月光文教基金會」加碼贊助，每個文類增設2-3名「永續日月特別獎」，鼓勵青年學子關心全球永續議題。

主辦單位表示，這屆「全球華文學生文學獎」共收到來自全球1318篇投稿作品，其中國內投稿978篇，海外投稿340篇，展現學生文學創作的豐沛能量與國際關注。得獎作品內容多元、風格各異，展現出青年學子對文學的細膩觀察與深刻思考。

來自臺北市大同中學的張孔瑋同學以作品〈受困〉榮獲「高中短篇小說組」首獎；馬來西亞新山寬柔中學的葉姵妟同學憑〈斷尾〉摘下「高中散文組」首獎；同樣來自馬來西亞的那閩安東尼中學蔡佩君同學，則以〈加載中……〉榮獲「高中新詩組」首獎。

國中組方面，新北市鷺江國中的謝秉學同學以〈弧〉獲得「國中散文組」首獎，慈濟大學附中國中部的曲孝寬同學則以〈不定詞〉勇奪「國中新詩組」首獎。這些獲獎作品，不僅展現了寫作者對生活與時代的細膩感知，更體現華文文學在新世代中的創意與活力。

「文學，不只是情感的出口，更是對時代溫柔的對話」，明道文藝社長林雯琪感謝天心工業、環鴻科技、日月光文教基金會長期贊助支持，以及國立公共資訊圖書館位得獎作品進行數位典藏，還有馬來西亞董總《中學生雜誌》超過十年的協辦推廣，讓此饒富歷史意義的文學獎擴大規模，扛負起文學使命。

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