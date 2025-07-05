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駁斥3億指控 洪財隆聲明：心地乾淨超過黃國昌的想像

2025/07/05 16:42

公平會被提名人洪財隆（右）駁斥民眾黨主席黃國昌（左）的指控。（資料照，本報合成）公平會被提名人洪財隆（右）駁斥民眾黨主席黃國昌（左）的指控。（資料照，本報合成）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌日前指控公平交易委員洪財隆，曾在2022年7月公平會審議攸關廣大消費者權益的全聯併購大潤發案時，在審議會上對業者要求全聯3年內每年要捐款3億，才會投贊成票。對此，洪財隆在臉書PO出聲明，強調自己一生光明磊落，即使是在審查本案時，想的都是如何讓台灣社會更有活力、更美好，洪說「我的心地很乾淨，恐怕超過黃國昌之流的想像」。

洪財隆在臉書PO文表示，針對立法委員黃國昌因故在臉書貼文再度提及全聯併購大潤發（2022年）一事，並且指控他在擔任公平會委員審議該案期間「強索、違法」，由於涉及個人名譽，必須有所說明。

他說，不期待黃國昌能理解，但希望關心自己的朋友放心，擔任公職期間很清白，想為台灣社會多做點事的心情，從沒改變。

洪財隆聲明如下：

一、全聯併購大潤發（2022年）雖有競爭疑慮（量販超市一起來看的話，2021年全聯併購大潤發量販事業之後，市占大概37％），但仍有好市多、家樂福。意即競爭的疑慮和好處大概五五波，此時由公平會提出附加負擔或限制，平衡案關企業、消費者和上游供應商的利益，乃是常態，而我也都贊成。

二、另外，全聯為了爭取結合案獲得多數委員支持，自行承諾將做公益支出，亦即三年內每年捐款1億做社會公益，包括急難救助和敦親睦鄰等。後來公平會的業務單位和全聯談到三年內每年捐款兩億做社會公益，但最後審議時我認為全聯還可以做更多，於是建議增加「體育和棋藝活動」這個項目，但又恐排擠原先支出，所以才會同時建議由全聯在三年內每年捐款三億。

三、請注意，這些都只是我在最後決議時的提案建議，公平會是合議制委員會機關，當然不是個別委員或我說了算，沒有共識時需要過半數同意。

四、至於有人批評「這是不當連結，但我認為並非如此」。道理很簡單，如果我提議把金額從2億增加到3億是不當聯結，那為什麼全聯自提的每年一億或後來的兩億就沒有這個問題？而且，如果「體育和棋藝活動」是不當聯結，那為什麼急難救助和認養大安森林公園的復育計畫就不是不當聯結？更何況，由於這部分屬於全聯的自行承諾，其支出流向只要符合原先承諾，都由全聯自行決定，公平會或個別委員並無置喙餘地。這何來「強索」？

五、企業結合案本是各方利益的平衡，除了傳統的消費者利益、交易相對人（上下游供應商），社會集體利益或企業社會責任也應加以考量，特別是在考量結合之後的經濟利益或不利益呈現五五波的時候，我覺得此時是有讓企業承擔更多社會責任的空間。這是我作為公平會委員「依法獨立行使職權」的判斷，更何況，本案是經過多數委員依法通過的議案，何「違法」之有？

六、我一生光明磊落，即使是在審查本案時，想的都是如何讓台灣社會更有活力、更美好。我自己的確喜歡下棋，但即使是偶爾參加比賽，也都是規規矩矩繳納報名費。我的心地很乾淨，但這恐怕超過黃國昌之流的人的想像。

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