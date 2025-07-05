AI變BI？研究機構爆DeepSeek慘況

中國DeepSeek用戶已呈現殭屍化，市佔率下滑。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek 在今年初發布「DeepSeek-R1」大模型，打著成本低廉及宣稱性能與OpenAI相當，一度血洗華爾街。隨後被爆出用戶個資被「送中」，遭到多國政府機構及企業封殺。半導體研究機構SemiAnalysis最新研究指出，DeepSeek的流量和用戶已呈現殭屍化，市佔率下滑。更慘的是傳出輝達H20晶片禁輸中，導致新一代的R2 開發難產。

《SemiAnalysis》指出，中國DeepSeek R1 發布後，震撼股市和西方AI產業界，RI發布後，其用戶應用流量激增，市佔率也隨之大幅提升。不過，DeepSeek爆炸性成長並未跟上其他 AI 應用的步伐，DeepSeek 的市佔率也隨之下滑。

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報告稱，DeepSeek 流量的絕對值下降，數據更加嚴峻。反觀其他領先的 AI 模型供應商在同一時間段內的用戶數量，都取得令人印象深刻的增長。

為什麼使用者要轉向其他開源供應商呢？答案在於Token（代幣）經濟學以及為模型提供服務的 KPI 之間的權衡。Token如同是 AI 閱讀與寫作時的計數單位，用戶輸入一段文字會被拆解成很多Token；AI輸出的回覆也會包含很多Token，AI的收費依據這些Token的總數計算。

報告說，DeepSeek 能夠將其產品定價如此低廉的一個重要原因是，他們強制用戶等待數秒，相比之下，其他一些提供者以相同的價格提供該服務，但回應延遲時間要短得多。報告指，DeepSeek 專注於實現通用人工智慧（AGI），對最終用戶體驗不感興趣。

報告指出，為了將算力成本壓至極限，DeepSeek在服務品質做出妥協。官方平台的首Token延遲（First Token Latency）動輒數秒，遠低於業界對「即時」響應的期待；與之形成鮮明對比的是，Parasail、Friendli等第三方平台僅收取2到4美元，即可獲得高達100 萬Token的幾乎零延遲體驗。

若與更大規模雲廠商相比，差距仍明顯。微軟Azure託管DeepSeek模型的價格約為官方2.5倍，但首Token延遲卻足足少了25秒，CP值優勢一目了然。值得注意的是，即使以相同延遲水平衡量價格，DeepSeek也並非最佳選擇，眾多託管商已趁機在價格戰上搶佔先機。

報告直指，在AI的世界裡，算力就是王道。美國的出口管制限縮了中國AI模型的算力。DeepSeek只能將最少的算力用於對外推理服務，而將絕大部分算力資源保留給內部研發。

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