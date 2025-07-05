鋼市冷颼颼 上市鋼鐵業平均年薪仍破百萬

中鋼構非主管員工平均年薪175萬，居鋼鐵業之冠。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼市景氣呈現溜滑梯，但薪資不算差!根據證交所統計，去年上市鋼鐵廠有中鋼構、中鋼、盛餘、東和鋼、長榮鋼、豐興等6家公司的非主管員工的平均年薪達到百萬元；整體上市鋼鐵業薪資平均數也有101萬元水準，在傳產業中表現不差。

證交所日前公布非擔任主管職務之全時員工資訊，去年上市鋼鐵業每股盈餘僅0.69元，顯示鋼市急速冷凍，上市鋼鐵業薪資費用總和除員工人數總和後的鋼鐵業薪資平均數還是有101.6萬元，優於水泥、食品、紡織、橡膠工業等勞力密集的傳統產業。

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根據資料，鋼鐵業非主管員工平均薪資前段班有六家公司，由中鋼構拔得頭籌，去年非主管平均年薪175.4萬元、年增4.47%；中鋼則以年薪128萬元緊追在後，中鋼集團向來屬於資優生，中鋼構更因科技大廠不斷擴建等，訂單能見度長，近年薪資水準都優於母公司中鋼。

以去年鋼市慘淡來看，每股盈餘仍有6元的公司已是獲利穩健，包括東鋼、長榮鋼、豐達科、世紀鋼等四家公司，其中，東鋼非主管平均年薪110萬元、長榮鋼105萬元；而專注航太扣件的豐達科，去年EPS交出6.88元，上市鋼廠當中僅次離岸風電水下基礎大廠世紀鋼的6.93元。

不過，豐達科非主管平均年薪97.9萬元、年增13.84%，仍略低於整體鋼鐵同業平均101.6萬元，豐達科指出，提撥年度調薪預算，會優先考量非主管人員，並加強人才內部培育，鼓勵由助理技術或助理工程晉升，預計提升中位數薪資5%以上。

以上市鋼鐵EPS最高兩家公司相比，豐達科仍比世紀鋼非主管員工平均年薪73.9萬元高出一截。世紀鋼則強調，鋼構製造業，與鋼鐵業營業項目不同，技術也有不同差異性，薪資平均數無法以同業水準做比較。

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