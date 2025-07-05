鴻海無懼匯率逆風 3項財務數據創同期新高

鴻海看好第三季營運表現加溫，單季營收可望呈現季增、年增。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕儘管新台幣匯率在6月持續升值，仍擋不住鴻海（2317）強勁的營運動能，該公司按照慣例於每月5日下午3時30分發布業績，公告6月營收為5402億元，月減12.26%、年增10.09%，創下歷史同期新高紀錄，第2季、上半年營業額也寫歷年同期新猷，管理層看好下半年營運將逐漸加溫，第三季表現將呈現季增、年增。

鴻海第二季營收為1兆7973 億元，季增9.45%、年增15.82%，季增表現與管理層先前的預期大致相當，年增表現則優於公司預期；今年前6個月營收累計為3兆4395億元、年增19.68%。

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鴻海指出，旗下4大產品在6月的表現，雲端網路產品對月約略持平，電腦終端產品、元件及其他產品、消費智能產品皆較5月呈現衰退，主要原因為新台幣匯率升值所致；與去年同期相比，雲端網路產品受惠於AI趨勢表現強勁，消費智能產品也有成長，元件及其他產品年對年持平，僅電腦終端產品因拉貨疲軟衰退。

以第二季來看，鴻海雲端網路產品、元件及其他產品較去年同期強勁成長，消費智能產品約略持平，電腦終端產品略為衰退；觀察上半年以來，鴻海雲端網路產品、元件及其他產品比去年同期強勁成長，電腦終端產品顯著成長，消費智能產品則表現持平。

展望第三季，鴻海發言體系指出，預期雲端網路產品將保持強勁成長趨勢，且由於資通訊（ICT）產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，單季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化帶來的影響。目前安排8月5日發布7月營收，8月14日舉辦第二季法說會。

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