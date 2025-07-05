護國神山在美國被告了 台積電聲明曝光

美媒報導，台積電在美國遭指控種族歧視。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，台積電（2330）本週又在美國遭指控種族歧視、報復以及工作條件不安全等集體訴訟，訴訟內容厚達160頁。對此，台積電回應稱，「台積電致力於為員工、承包商以及在世界各地工廠工作的所有人，提供安全、友善而包容的環境」。

《12News》報導，最新訴訟指控台積電種族歧視、報復以及工作條件不安全。根據報導，17名原告對台積電提起集體訴訟，1名為台積電人資部門工作的加州女性聲稱，台積電偏好台灣與華裔員工，並且歧視非東亞勞工。

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報導表示，多名原告都表示遭遇敵意的工作環境，訴狀聲稱台積電趕走美國勞工，換成外國勞工，特別是來自台灣與中國的勞工，該訴訟指控台積電約半數勞工都持外國工作簽證。

一些員工表示，他們經常遭輕視與被吼。1名非裔員工表示，他發現自己的辦公桌上方掛1隻塑膠雞，其他人則聲稱，同事們發表了種族言論，包括指稱黑人懶惰或身上有異味、美國人都不努力工作，或者笨到沒辦法興建這座工廠等。

1名原告表示，台積電的政策不鼓勵員工撥打911，而是要求員工撥打內部緊急電話，另1名原告宣稱，管理人員曾想從線上零售商TEMU購買背負式安全帶，但在遭強烈反對後放棄了這個想法。還有人指控，由於缺乏培訓或缺乏個人防護裝備，自己接觸危險的化學物質。

報導指出，其他訴訟內容包括指控毒品和性交易，但是部分內容已被刪除，法官表示，這些刪除的內容與性攻擊的指控有關。

台積電給《12News》的聲明表示，「我們的政策是不評論法庭文件以外的訴訟」，並強調「我們是一家擁有超過3000名員工的全球團隊，齊心讓我們的亞利桑那州新設施取得成功而感到自豪。我們期盼將該工廠發展為美國優異半導體製造的主要中心。台積電致力於為我們的員工、承包商以及在世界各地工廠工作的所有人，提供安全、友善而包容的環境」。

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