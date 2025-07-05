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公司全靠她們撐！BLACKPINK世巡今開跑 成YG娛樂救命符

2025/07/05 16:03

韓國女子天團「BLACKPINK」將在今年團體回歸。由左至右依序為Rosé、Jennie、Jisoo和Lisa。（路透）韓國女子天團「BLACKPINK」將在今年團體回歸。由左至右依序為Rosé、Jennie、Jisoo和Lisa。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國女子天團「BLACKPINK」將在今年團體回歸，在沉寂了近2年後，2025年世界巡迴演唱會「DEADLINE」將於週六（5日）於韓國高陽體育場（Goyang Stadium）開幕，正式展開粉絲期待已久的團體回歸活動。分析師指出，BLACKPINK的團體回歸，對於韓國娛樂公司「YG娛樂」（YG Entertainment）來說相當重要，部分分析師也開始預期YG的財報將明顯改善。

《彭博》報導，BLACKPINK週六在高陽體育場的演唱會已經售罄，屆時她們還會首度現場表演新單曲「Jump」，這無論是對她們4個人，又或者YG娛樂來說，都是一個關鍵的轉折點，YG娛樂在經歷了一年收入下滑、缺少最有價值的藝人後，急欲重新啟動成長動能。

儘管目前尚未公布新專輯的發行日期，但粉絲們的期待正持續升溫。BLACKPINK 過往的巡演與作品曾為YG娛樂帶來龐大收益，部分分析師也開始預期，YG娛樂財報將明顯改善。

Hana 證券公司分析師Lee Kihoon表示，BLACKPINK 的「Deadline世界巡演」可能在全球吸引超過200萬名觀眾。他將YG娛樂的營業利益預測，上調至715億韓元（約16.72億元新台幣），比該券商先前的預測高出約 30%。

YG娛樂股價目前已比1年前翻倍上漲，扭轉先前因該團4位成員Jennie、Rosé、Lisa 和 Jisoo展開個人活動而導致的股價重挫。她們4個人的個人活動收益，並不會對YG娛樂的的收益做出貢獻。

BLACKPINK採取混合管理模式，這在 K-pop 界相對罕見，顯示出4名成員日益增強的影響力，也顯示出YG娛樂應對新局勢做出的調整。傳統上，無論是藝人的團體和個人活動，韓國娛樂公司都有管理和收益權，不過BLACKPINK的新合約，則是只有團體活動歸YG娛樂管理， 她們並沒有和YG娛樂簽訂個人合約。

YG娛樂股價週五收在8萬4800韓元，小跌1.97%，今年迄今股價漲幅已來到約90%，而在去年7月初時，YG娛樂股價僅在3萬8000韓元左右。

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