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丹娜絲颱風逼近 台水動員逾千人備戰

2025/07/05 15:39

因應颱風來襲，台水已召開緊急應變小組第一次會議，全面盤點應變人力與物資。（台水提供）因應颱風來襲，台水已召開緊急應變小組第一次會議，全面盤點應變人力與物資。（台水提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕今年首個侵台颱風「丹娜絲」來襲，中央氣象署今（5）日上午8點30分發布海上颱風警報，中央災害應變中心隨即開設二級應變。台水已在上午9點啟動緊急應變機制，召開第一次緊急會議，全面動員人力與物資，預作防颱部署，力拚供水不中斷。

台水表示，為強化防災韌性，全台各區處已完成防颱整備與設備檢查，包括總蓄水量達480萬噸的清配水池、1萬4900噸淨水藥劑、489台發電機、60部水車，以及324家搶修廠商、總人力1247人支援外，內部也已動員1518名人員待命應變。

針對南部及離島等降雨熱區，台水特別強化淨水藥品補充、沉澱池及污泥清理作業，並確保配水池維持高水位，水質監測設備也已完成檢查與測試，確保能即時應對原水濁度升高等挑戰。

台水提醒，颱風期間可能因豪雨影響水質，或因停電導致供水異常，建議民眾提早儲水備用，以減少生活不便；若遇停水，請務必關閉抽水馬達電源，以免空轉損壞或引發火災，同時也應避免將橡皮管浸入水中，以防水質污染。

颱風期間如有供水異常情形，台水公司將即時發布公告，民眾可透過以下管道查詢停水資訊與應變措施：

■ 停水公告查詢

■ 台灣自來水APP

■ LINE官方帳號（可訂閱停水通知）

若有用水問題，台水提醒，民眾可撥打台水24小時免付費客服專線1910洽詢。

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