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馬斯克被爆吸毒和川普有關？美作家震撼爆料

2025/07/05 15:52

馬斯克與川普關係惡化。（法新社）馬斯克與川普關係惡化。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒《紐約時報》5月曾刊出馬斯克吸毒的報導，近日作家沃爾夫（Michael Wolff）爆料，川普日前向友人炫耀，這篇報導其實是他一手促成的。

《紐約時報》今年5月刊出報導，內容指出馬斯克疑似使用K他命、阿德拉（Adderall，俗稱聰明藥，含安非他命成分）、搖頭丸（Ecstasy）及迷幻蘑菇等藥物。

儘管馬斯克已否認吸毒，但川普則在與人通話時持續暗指馬斯克精神狀況不穩，還說：「你覺得伊隆（馬斯克）是瘋子嗎？他一直都在吸毒。」

沃爾夫在Podcast節目爆料，川普在與友人的電話交談中，一直在抱怨馬斯克，並聲稱就是他向《紐約時報》透露馬斯克吸毒的情況。

沃爾夫坦言，無法確認川普是否真的是該報導的情報來源，且《紐約時報》的訊息來源包括十多位曾與馬斯克共事或熟識他的人，以及部分私人訊息。

在早些時候，沃爾夫認為，川普與馬斯克兩人之間的衝突已非單純政治分歧，而是升級為「血仇」（blood score），情勢相當緊張。

對於沃爾夫的爆料，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在1份聲明中直指，沃爾夫「捏造故事」，他罹患嚴重的川普妄想症，才會使原本只有米粒般大小的腦袋被腐蝕。

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