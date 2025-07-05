女銀行員詐騙老人6.4億！竟把巨額贓款斗內給男直播主結果慘了

中國媒體報導，中國光大銀行1名女職員利用虛假理財產品騙財。示意圖。（法新資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國女銀行員自2009年至2022年期間，騙取31名客戶超過1.6億人民幣（約新台幣6.46億）資金，該行員甚至將其中6千萬人民幣（約新台幣2.4億元）斗內贊助給直播主，要求對方連續唱歌8小時，最終女行員被判無期徒刑，褫奪公權終身，而直播主被要求退還贓款。

綜合中國媒體報導，中國光大銀行1名女職員利用虛假理財產品騙財，還私刻公司章混淆視聽，並以「保本保息、獲利高」等話術吸引投資，受害者被詐騙金額從41萬到千萬人民幣都有，總規模超過1.6億人民幣。

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事件曝光之後，部分被害人拿回一定比例的本金與利息，但目前仍有超過人民幣9千萬（約新台幣3.6億元）拿不回來。

受害者表示，行員拿出的單據都蓋有公司章，且所有程序都在銀行內辦理，完全沒有產生任何懷疑，直到約定的日子到期後，竟然無法拿回當初約定的資金，才意識到可能遭到詐騙。

法院認為，女行員的犯罪行為持續時間長，詐騙多人財物，其中有許多為老年人多年的積蓄，且將騙取的資金用於揮霍性消費，包含購買2棟房產、豪車及大量奢侈品，其中6千萬人民幣斗內直播主，甚至要求男性直播主連續為她唱歌8小時等。

而且女行員離職後仍以銀行人員身分行騙，行為惡劣，被判處無期徒刑，並沒收個人財產，褫奪公權終身。

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