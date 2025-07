川普透露7日或8日將和中國談判TikTok交易案,可能會和習近平或習所派出的代表溝通。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普4日在空軍一號上表示,美方預計週一(7日)或週二(8日)將和中國談判TikTok交易案,可能會和習近平或習所派出的代表溝通。

據《路透》報導,川普表示,美國「基本上」已經達成了TikTok買賣協議,媒體詢問他對中國同意交易一事有多大信心時,川普稱:「我沒有信心,但我認為會辦到(I'm not confident, but I think so)」,因為他和習近平關係很好,而且這項協議對雙方都有利。

據了解,TikTok今年春季做出相關規劃,打算將美國業務拆分給總部位於給美國的新公司處理,這間公司將由美方投資者擁有大多數股權並實際經營,但在川普向中國加徵高額關稅後喊停,隨著「不賣就禁」的死線不斷逼近,川普6月已將期限延長至9月17日。

