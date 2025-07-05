晚上逛街最安全城市 台北奪全球第二

線上旅遊雜誌推薦旅客可以到台北夜市品嚐正宗的台灣街頭美食。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕線上旅遊雜誌《Travelbag》發布2025年10大最美夜景城市排名，第一名是美國紐約，日本東京緊追在後，杜拜排第三，台灣沒有任何城市擠進前10；不過，台北登上夜間旅遊最安全城市第二名，贏過杜拜，第一名則是阿布達比。

《Travelbag》的「2025年最美夜景城市」，除了考慮光污染程度和Instagram標籤數據外，還加入了夜晚安全性等因素及營業至深夜的場所數量。

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2025最美夜景城市前三名依序為：美國紐約，日本東京、杜拜；第4至第10名為新加坡、阿曼首都馬斯喀特、日本京都、澳洲雪梨、韓國首爾、加拿大多倫多、澳洲墨爾本。

從上述排名發現，2025年10大最美夜景城市日本包辦2個，澳洲也有2座城市入榜，算是大贏家。

至於夜晚旅遊安全性排名部分，《Travelbag》僅公布前三名，阿拉伯聯合大公國首都阿布達比以得分87分（滿分100分）勇奪第一，台北緊追在後，夜間安全評分也拿到 85 分，第三名則是杜拜，夜間安全評分 83 分。

《Travelbag》特別介紹台北夜生活相當豐富，士林和饒河等夜市熱鬧非凡，推薦旅客可以品嚐正宗的台灣街頭美食，感受熱鬧的氛圍，包括街頭表演、深夜購物等等。

《Travelbag》還推薦東南亞最值得夜間探索的城市，新加坡因安全性高、深夜場所數量和令人驚嘆的城市景觀，成為夜幕降臨後的東南亞明珠；泰國入榜的城市則有普吉島、清邁和曼谷，這3個城市均擠身東南亞夜間旅遊前5名。

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