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美股屢創高 投顧：台股有落後補漲空間

2025/07/05 13:27

投顧表示，台股今年以來下跌2.12%，落後主要亞洲市場，尚有補漲空間（記者王孟倫攝）投顧表示，台股今年以來下跌2.12%，落後主要亞洲市場，尚有補漲空間（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕市場多頭再起！根據統計，本周集中市場外資買超821.11億元，投信賣超164.57億，自營商含避險買超150.12億元，顯示資金部隊正集結推進。對此，投顧表示，由於美股屢創新高，足以破除各種看空理由，台股有「落後補漲」空間，建議投資人等待股價出現波動時，再進場逢低布局。

今年以來截至7月4日為止，台股累計下跌-2.12%，表現落後亞洲主要市場。其中，韓國今年上漲27.29%、香港漲19.22%、越南漲9.49%、印度漲6.67%、新加坡漲5.97%、中國上海漲3.60%及日本下跌-0.21%，皆優於台灣；至於印尼跌-3.03%、馬來西亞跌-5.61%及泰國下跌-20.02%。

綜合來看，亞股整體是漲多於跌，台股表現仍屬於落後，法人認為，第三季大盤尚有回漲機會。永豐投顧表示，本週越南率先與美國談成關稅協議，越南態度最軟，得到20%的關稅，成為美國與其他國家達成協議的標準。但是歐盟、日本不可能讓美國零關稅，所以，美國勢必要出重拳，股市可能有變數。雖然，短期股市有諸般變數，但是上半年經歷種種考驗，國際股市表現卻意外堅挺，尤其是美股屢創新高，足以破除各種看空理由，例如川普祭出關稅政策。

從資金面來看，本週台股持續推進，但是投信連續賣超，對照今年以來走勢，投信始終是多方，加上台股開始有重要法說，美股財報又要登場，這些都是正面訊息；永豐投顧表示，靜待關稅等議題變化，並且注意法說與財報訊息，由於國際股市已經開跑，台股有落後補漲空間，建議短線觀望變化，逢低謹慎布局。

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