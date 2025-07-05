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美國旅遊最燒錢城市！排名超令人驚訝

2025/07/05 15:19

紐約不在美國旅遊最貴城市前5名。（法新社）紐約不在美國旅遊最貴城市前5名。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，1份研究報告調查美國最昂貴的旅遊地，結果令人意外，紐約市不僅沒有名列前茅，甚至前5名都排不上。

《紐約郵報》（New York Post）報導，美國知名理財網GOBankingRates發布的報告分析全美91個熱門旅遊點，並將其中55個最昂貴的地點進行排名。

根據報告，最昂貴的城市由科羅拉多州的Aspen拿下，這座以滑雪勝地聞名的小鎮，吸引了包括億萬富豪貝佐斯（Jeff Bezos）夫婦、以及小賈斯汀（Justin Bieber）夫妻等名人。

研究顯示，兩名成人去Aspen玩3天，總費用高達2708美元（約新台幣7萬8298元），其中機票費用平均超過1300美元（約新台幣3萬7583元），飯店3晚費用約為791美元（約新台幣2萬2870元），包括美製啤酒在內，在中低檔餐廳用餐的費用約為510美元（約新台幣1萬4746元）。

第2貴的是加州的聖塔芭芭拉（Santa Barbara），兩人3天旅行的費用約為2446美元（約新台幣7萬723元）。

第3名則是阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）；緬因州巴港（Bar Harbor）排名第4；阿拉斯加州費爾班克斯（Fairbanks）名列第5。

令人意外的是，一些美國最受歡迎的旅遊勝地卻排名墊底，例如以海灘聞名的佛羅里達州清水（Clearwater）排名第55，兩名成人的旅行費用僅需1630美元（約新台幣4萬7129元）或更低。此外位於奧蘭多（Orlando）附近的奇士美（Kissimmee）排名第54，而奧蘭多本身則位居第52。

至於紐約市則名列第7，報告顯示，兩名成人在曼哈頓（Manhattan）過3晚的總費用為2134美元（約新台幣6萬1702元），其中機票費用為878美元（約新台幣2萬5386元）、飯店費用為401美元（約新台幣1萬1594元）、餐飲費用為788美元（約約新台幣2萬2784元）、飲料費用則為68美元（約新台幣1966元）。

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