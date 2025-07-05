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台南推出12項招商案 總投資拚400億

2025/07/05 12:06

台南「小巨蛋」開發預定地。（記者洪瑞琴攝）台南「小巨蛋」開發預定地。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府近日於財政部主辦的全國招商大會中，獲頒「促參業務考核特優獎」，並獲得1700萬元獎勵金。今年市府提出12件招商案，預估總投資額達400億元，聚焦長照、藝文、商業與運動設施等多元領域。

南市府秘書長方進呈指出，今年上半年已完成6件促參案簽約，總投資金額約92億元。其中「南區鹽埕段國有土地開發案」將興建一所長照機構，提供日照、住宿、復健與居家照護等服務，預計2028年完工；「北區大銃段觀光藝文商業區案」預估投資金額73億元，計畫設置博物館與展演空間，結合鄰近的321巷藝術聚落，強化藝文資源整合。

南市東區「運動藝文休閒園區（小巨蛋）BOT」招商案模擬圖。（圖由台南市府提供）南市東區「運動藝文休閒園區（小巨蛋）BOT」招商案模擬圖。（圖由台南市府提供）

東區部分，因應鐵路地下化及南台南車站規劃，市府推出「東區商四商業設施案」與「小巨蛋BOT案」。前者已公開招商，後者預計7月下旬公告，規劃包含2萬席室內體育場館及育樂空間。

其他招商項目還包括永康東橋停車場、南門勞工育樂中心、資源回收細分類廠、喜樹灣裡觀光特區與全民運動館等，涵蓋交通、休閒、環保等市民生活相關設施。

南市財稅局長李建賢表示，透過促參模式引進民間資源，是在財政壓力下尋求建設推動的一種方式。除降低公部門負擔，也期望促進就業、提升公共服務品質。此次招商項目針對不同區域發展需求提出，盼能吸引各界參與，推動地方建設落實。

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