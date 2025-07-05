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台巴ECA第8號決議文生效 17項巴國產品關稅降為零

2025/07/05 11:29

台巴ECA第8號決議文生效，17項產品輸臺關稅至零，米菓關稅調降至10%、天然蜜關稅採三年調降至20%。（經濟部提供）台巴ECA第8號決議文生效，17項產品輸臺關稅至零，米菓關稅調降至10%、天然蜜關稅採三年調降至20%。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣、巴拉圭簽署的「經濟合作協定（ECA）」第8號決議自2025年7月5日（今）正式生效。根據決議，台灣將對來自巴拉圭的冷凍去骨豬肉、調理牛雜、小麥粉、工業酒精、紡織品等17項產品取消進口關稅，降至零關稅；此外，米菓的關稅降為10%，天然蜂蜜則分3年逐步降到20%。

貿易署指出，巴拉圭主要以農業為主，自2017年以來，台灣自巴國進口這些產品總值約4544萬美元，以冷凍去骨豬肉最多；雙方此次關稅降低，有助於推動雙邊經貿交流，也有助鞏固雙方友好關係。

巴拉圭是台灣在南美洲的重要邦交國，不僅經濟穩定，也長期支持台灣參與國際事務。巴國重視畜牧產品的出口競爭力，並積極推動產業升級與投資。

台巴ECA自2018年2月28日生效以來，雙方已舉行四次聯合委員會，達成多項成果。相比協定生效前，2024年台巴貿易總額成長3倍，尤其巴國冷凍牛肉已成為台灣主要的牛肉進口來源之一；台灣出口至巴拉圭的工具、塑膠製品與汽車零件等工業產品，也成長了27%，顯示雙方經貿往來更趨熱絡。

本次決議的中英文版本已公布在經濟部國際貿易署的ECA/FTA官方網站（https://fta.trade.gov.tw/）。

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