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7/5末日預言嚇死人！日知名企業家曝羽田機場被擠爆

2025/07/05 11:30

日本網紅企業家堀江貴文4日發文表示，東京羽田機場週五（4日）一早突然異常擁擠。（示意圖。路透資料照）日本網紅企業家堀江貴文4日發文表示，東京羽田機場週五（4日）一早突然異常擁擠。（示意圖。路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》預言今（5）日將發生大災難，被許多人視為「末日預言」，日本網紅企業家堀江貴文4日發文表示，東京羽田機場週五（4日）一早突然異常擁擠，此文引發熱議。

綜合日媒報導，堀江貴文4日發文稱，明明是星期五（4日）上午，但羽田機場卻人山人海，真的有這麼多人相信某個不知名漫畫家的預言？前往北海道和沖繩方向的人特別多。」

此文引發網友熱議。有網友表示，可能只是普通週末出遊人潮時，但堀江貴文反駁：「我滿常週五早上在羽田機場出沒，這次真的是異常擁擠。你真的有去過羽田機場嗎？」

漫畫家龍樹諒在「我所看見的未來」一書中，記載她的預知夢，其中預言「大災難會在2011年三月發生」巧合應驗，讓她的絕版作品水漲船高；2021年她推出復刻版新作「我所看見的未來完全版」，再次預言「真正的大災難將在2025年7月來臨」，衍生各種不安的揣測，此預言波及日本觀光業，部分航線甚至被取消或減班，觀光業界憂心。

野村綜合研究所估計，受到這個毫無根據的地震預言影響，亞洲多個國家的旅客正在減少赴日旅遊，日本經濟損失恐高達5600億日圓（約1140億元新台幣）。

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