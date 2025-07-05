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看過機器包小籠包之後 鼎泰豐北美CEO無言了

2025/07/05 14:20

鼎泰豐以黃金18摺小籠包聞名全球，目前鼎泰豐北美地區每家分店，平均每天能賣出1萬顆手工製作的小籠包。（路透）鼎泰豐以黃金18摺小籠包聞名全球，目前鼎泰豐北美地區每家分店，平均每天能賣出1萬顆手工製作的小籠包。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕鼎泰豐認為，機器還不夠格來包他們招牌的小籠包！鼎泰豐位於北美地區的每家分店，平均每天賣出1萬顆手工製作的小籠包，是相當熱銷的產品，但鼎泰豐北美CEO透露，雖然看過機器捏的小籠包，但品質慘不忍睹，因此目前鼎泰豐使用自動化的部分，僅限於那些「不會影響品質」的工作，像是讓機器人幫忙送餐。

鼎泰豐以黃金18摺小籠包聞名全球，鼎泰豐目前在包括美國、加拿大和英國在內的13個國家，擁有超過173家門市。至於鼎泰豐北美分部的CEO，由鼎泰豐創辦人楊秉彝的孫子楊艾倫（Aaron Yang，33歲）和楊艾伯特（Albert Yang，32歲）共同擔任。

楊艾倫最近向美媒表示，鼎泰豐做小籠包皮的方式，是讓它薄得像紙，卻又強韌到能包住湯汁，而鼎泰豐對品質絕不妥協，楊艾倫透露自己曾看過機器做的小籠包，品質明顯大打折扣。

他指出，鼎泰豐在廚房中願意妥協使用自動化的部分，只限於那些「不會影響品質」的工作，比如讓機器人幫忙送餐。

楊艾倫說，在紐約的分店中，廚房離外帶區很遠。所以實際上有使用一台小型機器人，會在廚房和櫃檯之間來回運送外帶訂單，而在機器人上線前，這段路每天都是由一名員工走來走去負責。

圖為鼎泰豐紐約分店。（鼎泰豐提供）圖為鼎泰豐紐約分店。（鼎泰豐提供）

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