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減碳行動啟動 經部點名中鋼、中油帶頭

2025/07/05 09:58

經濟部次長何晉滄主持「製造部門減碳旗艦行動計畫社會溝通會議」。（經濟部提供）經濟部次長何晉滄主持「製造部門減碳旗艦行動計畫社會溝通會議」。（經濟部提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應產業淨零轉型挑戰，經濟部4日舉辦「製造部門減碳旗艦行動計畫社會溝通會議」，並正式宣布啟動「產業長期社會溝通機制」，建立政府、產業與社會多方對話平台，經濟部除既有減碳行動計畫外，今年更新增減碳旗艦計畫，點名國公營事業減碳，由中油、中鋼帶頭示範低碳轉型。

經濟部指出，製造部門為我國經濟支柱，肩負2030年減碳18%的重要目標。為此，今年啟動「減碳旗艦行動計畫」，以「擴大產業參與」與「創新技術開發」為核心，推動「產業自主減量」、「深度節能—製造部門」、「國營事業減碳—中油」及「中鋼」等四大計畫，協助產業加速低碳轉型。

經濟部說明，長期社會溝通機制將以兩大主軸運作，包括建立常態性議題協商平台，針對碳定價、公正轉型、節能技術等關鍵政策，邀集多方利害關係人共同研議對策；此外，建構民間淨零解方與資源提供者媒合平台，促進創新能量投入，讓多元社會價值融入政策設計，實現轉型共榮。

經濟部政務次長何晉滄表示，產業正面臨碳定價與全球景氣波動壓力，經濟部將從內需市場、法規制度、資源循環等面向強化政策支撐，同時優化ESCO環境與跨部會協作，協助產業智慧化與低碳化雙軸發展。他也強調，中鋼、中油等國營事業應發揮帶頭作用，示範低碳轉型決心，並兼顧勞工權益與中小企業發展，確保轉型公正。

經濟部強調，社會溝通不是一次性的活動，未來將持續以開放、透明、協作的方式深化與社會各界的對話，為實現2050淨零排放目標奠定堅實基礎。

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