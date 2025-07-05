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2大關鍵和川普！黃金週線終於大漲

2025/07/05 09:58

金價週五（4日）上漲。（彭博資料照）金價週五（4日）上漲。（彭博資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普的貿易協議最後期限臨近，受美元回落和避險資金流入的推動，金價週五（4日）上漲，實現週線上漲。

《路透》報導，至格林威治標準時間4日12點11分（台灣時間4日19點11分），現貨金上漲0.3%，至每盎司3336.39美元；美國黃金期貨上漲0.1%，至3346.60美元。

本週，黃金價格上漲約1.9%。 ActivTrades資深市場分析師伊萬傑里斯塔（Ricardo Evangelista）表示：「對美國財政狀況的擔憂，以及即將到來的7月9日關稅最後期限揮之不去的不確定性，提振了避險需求。」

川普宣布，華盛頓將於週五開始向各國發送信函，這標誌著其與先前針對個別貿易協議的計劃發生了變化。 4月2日，他宣布對等關稅為10%至50%，但後來將大多數國家關稅降至10%，直至7月9日，以便進行談判。

與此同時，週四美國眾議院以218票贊成、214票反對的結果，驚險通過了川普總統的大而美稅改法案。川普表示，這項法案將讓美國起飛。

另外根據數據，美國6月就業成長意外穩健，但非農業就業人數增幅近一半來自政府部門，私人產業增幅為8個月來最小，因企業面臨日益加劇的經濟逆風。

瑞銀大宗商品分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）表示：「最新的美國就業數據支持經濟放緩但不會停滯的觀點，這減緩了Fed近期降息的壓力。」

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