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內線交易海撈逾4000萬！前明星分析師刑期曝光

2025/07/05 11:20

38歲的前駿利亨德森分析師雷迪內爾（左），和他36歲的妹妹奧爾塔（右），因涉內線交易和洗錢，被倫敦法院判刑。（彭博）38歲的前駿利亨德森分析師雷迪內爾（左），和他36歲的妹妹奧爾塔（右），因涉內線交易和洗錢，被倫敦法院判刑。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名曾在駿利亨德森（Janus Henderson Group）任職的分析師及其妹妹，因涉及洗錢與內線交易，海撈近100萬英鎊（約4043萬元新台幣），在最近分別被倫敦法官判刑入獄。

《彭博》報導，38歲的前駿利亨德森分析師雷迪內爾（Redinel Korfuzi）週五（4日）被判了6年有期徒刑，他36歲的妹妹奧爾塔（Oerta Korfuzi）則是5年有期徒刑。兩人被指控在2020年至2021年新冠疫情封城、在家工作的期間，於倫敦內的一間公寓進行內線交易，他們利用企業出售大量股票的內部消息，進行高槓桿放空交易，從中海撈近100萬英鎊。

此外，兩人還被裁定洗錢罪成立。檢方指出，兩人曾透過在保險箱存放現金、小額分批匯入帳戶後，再轉出至阿爾巴尼亞的方式洗錢，這筆資金極有可能是犯罪所得。

法官米爾恩（Alexander Milne）在宣判時表示：「內線交易削弱了大眾對市場誠信的信任。你們自以為自己聰明到不會被抓到。」

英國金融行為監管局（FCA）執法與市場監督聯合執行董事史馬特（Steve Smart ）表示：「這對兄妹檔利用了他們的特殊職位與所掌握的內線資訊來操弄體系，只為滿足自身貪婪。」

駿利亨德森發言人表示：「我們很高興與此舊案相關的法律程序已經結束。無論是公司本身，或任何現任或前任員工，都未被列為訴訟對象，也未被指控有任何不當行為。」

報導提到，雷迪內爾原本被視為駿利亨德森的明日之星，在 2021 年 3 月被捕前，他被描述為工作表現勤奮、備受稱讚的員工，而當時他正準備從分析師晉升為基金管理職，在2020年時，雷迪內爾的年薪超過了 50 萬英鎊（約2021萬元新台幣）。

法官米爾恩對雷迪內爾說：「你原本的合法收入，將遠高於你透過這些內線交易獲得的錢。我們再也不會信任你代表他人投資了。」

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