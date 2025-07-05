黃金驚見3500美元後爆大震盪！華爾街曝未來「兩極」價格

黃金過去1年經歷40%的驚人漲幅。（美聯資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金過去1年經歷40%的驚人漲幅後，今年初持續上漲創下歷史新高，並一度漲到3500美元，但近期金價下跌正顯露出停滯的現象，花旗、Motilal Oswal和惠譽旗下BMI等知名金融機構分析師，對黃金的未來走勢表示謹慎，預期今年金價在3300至3500美元之間徘徊，但2026年恐最低見2500美元。

金價已從2022年1月的每盎司1797美元飆升至今年驚人的3500多美元，在短短幾年內上漲了超過85%，這主要得益於地緣政治緊張局勢和央行的購金行動。

請繼續往下閱讀...

但近期金價走勢非比尋常。持續的地緣政治不確定性，尤其是在烏克蘭和中東等地區，以及各國央行持續增持黃金作為儲備資產，共同推動了金價上漲。

然而，專家現在警告稱，這種上漲勢頭可能已接近頂峰，近期惠譽評級旗下研究部門BMI表示，儘管金價可能面臨下行壓力，但不太可能完全回到新冠疫情前的水平，並預測2025年至2029年，金價平均將達到每盎司2720美元。

《Observer Voice》報導，分析師對金價的預測各不相同。花旗銀行表示，金價可能大幅下跌，到2026年下半年可能跌至每盎司2500美元至2700美元的區間。分析師萊頓（Max Layton）指出，投資需求減弱、全球成長前景改善以及聯準會預期降息等因素可能引發此次調整。

Motilal Oswal則指出，歷史數據顯示，年漲幅超過32%的情況罕見，這表明市場在當前水平上可能經歷疲軟。分析師強調，關注聯準會（Fed）政策、美元波動和通膨率等關鍵指標至關重要，這些指標可能影響黃金的未來表現。

儘管金價存在回檔的可能性，但地緣政治風險仍不容忽視，這或許仍會促使投資人在危機時期將黃金視為避風港。分析師警告稱，如果Fed維持利率穩定，美元走強和債券殖利率上升可能會削弱黃金的吸引力。

BMI強調，這種情況可能導致金價跌至每盎司2500美元左右。相反，ICICI銀行的前景更為樂觀，預測2025年12月，金價可能達到每盎司3300至3500美元之間，這得益於Fed推遲寬鬆週期，這可能會降低實際收益率，並鼓勵對黃金等實體資產的投資。

在市場應對這些不確定性之際，一些關鍵指標將對金價的未來趨勢至關重要，其中分析師指出，即將到來的7月9日貿易關稅最後期限可能是個轉捩點。

全球貿易環境趨緊可能導致金價因保護主義風險上升而飆升。整體來看，儘管黃金前景仍然複雜，但宏觀經濟因素、投資者情緒和地緣政治情勢的相互作用將在決定未來幾個月金價走勢方面發揮重要作用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法