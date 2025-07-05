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國際油價齊跌！OPEC+擬連4個月增產 市場屏息以待

2025/07/05 09:48

國際油價週五（4日）小幅下跌。（彭博）國際油價週五（4日）小幅下跌。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國國慶假期市場交投清淡，國際油價週五（4日）小幅下跌，市場關注本週末OPEC+會議，成員國很可能決定提高產量。

在美東時間4日下午1點（台灣時間5日凌晨1點）前，美國紐約西德州中級原油期貨下跌50美分，跌幅0.75%，至每桶66.50美元。由於美國獨立紀念日假期，市場交投清淡。

布蘭特原油期貨則下跌50美分，跌幅0.7%，至每桶68.30美元。

布蘭特本週整體上漲約0.8%，紐約期油則上漲約1.5%。

8個OPEC+成員國預計將在週六（5日）的會議中，宣布於8月增產，以爭取更高的市場占有率。該會議較原定時間提前一天至週六舉行。

PVM分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「如果該組織如預期地決定8月再度增產41.1萬桶/日，這將是連續第4個月增產，屆時下半年原油供需預測將被重新評估，顯示全球原油庫存將加速上升。」

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）則說：「市場出現一些獲利了結的情況，因為擔心增產幅度可能超出預期。」他補充道，投資人似乎採取觀望態度，準備因應OPEC的決策，同時也關注美國總統川普即將簽署的大規模減稅與減支方案，該法案預計將於週五在白宮舉行的儀式中簽署生效。

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