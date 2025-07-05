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美國慶日簽署大而美法案！川普嗨喊「勝利」 戰機飛越白宮

2025/07/05 06:25

美國總統川普4日在白宮簽署「大而美法案」，眾議院議長強生等人圍繞他鼓掌。（彭博社）美國總統川普4日在白宮簽署「大而美法案」，眾議院議長強生等人圍繞他鼓掌。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

美國總統川普4日在白宮簽署「大而美法案」。（路透）美國總統川普4日在白宮簽署「大而美法案」。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間4日（美國獨立日）下午在白宮舉行的儀式上簽署大而美法案（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）成為法律，此前一天，眾議院以4票差距通過川普第二任期的這項指標性法案。

B-2轟炸機飛越美國白宮南草坪，在大而美法案簽署儀式上進行飛行演出。（彭博社）B-2轟炸機飛越美國白宮南草坪，在大而美法案簽署儀式上進行飛行演出。（彭博社）

綜合外媒報導，在共和黨議員和內閣成員的見證下，川普在白宮外簽署這項價值數兆美元的法案，敲下眾議院議長強生贈送給他的木槌，川普在儀式上表示：「我從未見過我們國人因而如此高興，因為許多不同的群體都得到了照顧，包括軍人、各類平民和工作。」他感謝眾議院議長強生（Mike Johnson）和參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）帶領該法案在參眾兩院通過。

川普表示「你們因此獲得了美國歷史上最大的減稅、最大的削減開支和最大的邊境安全投資。」

川普說道，「美國正在贏得前所未有的勝利」，並提到上個月針對伊朗核計畫的轟炸行動，他表示今天戰機飛越行動，就是為了兌現承諾。「我們做出承諾，現在我們兌現了。」

川普安排在7月4日美國獨立日假期在白宮南草坪舉行儀式，簽署時並有B2隱形轟炸機和戰機飛越，還將在國家廣場舉行煙火演出。數百名支持者出席儀式，其中包括白宮助理、國會議員和軍人家屬。

大而美是一項綜合稅收和支出的龐大法案，涵蓋稅改、支出重分配、邊境安全的大型立法計畫，包含大幅減稅、小費免稅、加班費免稅、購買美國製造車輛享稅收減免、強而有力的邊境安全措施、為美國移民暨海關執法局及邊境巡邏人員加薪、為新生兒提供川普儲蓄帳戶（TRUMP Savings Accounts）等。該法案預計10年內減稅高達4.5兆美元，並削減超過1.1兆美元支出。

相關新聞：大而美法案是什麼？內容、台積電受惠、對台影響一次看

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