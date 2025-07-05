打擊半導體走私中國！川普擬限制AI晶片出貨泰、馬

彭博報導，川普政府計畫限制輝達等美企的人工智慧晶片向馬來西亞與泰國出貨，以打擊半導體走私流入中國。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博4日報導，美國川普政府計畫限制輝達等美企的人工智慧（AI）晶片向馬來西亞與泰國出貨，以打擊半導體走私流入中國。

知情人士透露，美國商務部草擬的該規範旨在防止中國透過這兩個東南亞國家的中間商取得相關晶片，美國實際上已禁止輝達的先進AI處理器銷售中國。他們說，該規範尚未定案，仍可能有變。

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知情者表示，商務部官員計畫將對馬來西亞、泰國的管制與正式撤銷所謂「人工智慧擴散規則」（AI Diffusion Rule）中的全球管控結合起來。前總統拜登任期結束前推出的該架構引起美國盟友與包括輝達在內的科技公司反對。華府將維持對中國的半導體限制，相關限制於2022年實施，並數度升級，以及2023年一項涵蓋逾40國的措施，拜登政府推出該措施，以期化解走私疑慮，並增加關鍵市場的透明度。

報導說，限制馬來西亞與泰國的AI晶片出貨，標示著川普對其徹底改革拜登「人工智慧擴散規則」的承諾，正式邁出兌現的第一步。五月間，美國商務部表示將以「大膽、包容的策略」取代拜登的規則。不過，消息來源說，該措施草案遠非全面的替代方案，例如，它對海外資料中心，尤其是中東地區，使用美國晶片的安全狀況等問題並未回答。除了泰馬兩國外，美國是否最終將擴大規範對其他國家的AI晶片出貨，目前不得而知。

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