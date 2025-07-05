日圓現「0.20」超甜價 銀行提醒這樣血拚才聰明

受惠於海外旅遊熱潮，愈來愈多銀行推出雙幣卡。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕日圓昨日出現史上最低價，若透過銀行的網銀優惠減碼，更可換到0.2左右、直逼1：5的新低價位。銀行業者提醒，日圓既無高利、又難以賺匯差，對國人而言，就是「消費」用途，若已使用手機APP換匯，搭配使用｢雙幣卡」才可有效掌控未來的消費匯率，千萬別再「滿手日圓現鈔」。

所謂的「雙幣卡」就是信用卡搭配外幣帳戶、選定的幣別，讓民眾在外幣貶值之際，先透過網路銀行購買即期外幣存放於外幣帳戶，不但匯價優於現鈔，日後使用雙幣信用卡於海外刷卡，就能直接以外幣存款帳戶餘額支付外幣帳單，免除匯差風險。

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目前市場上已有逾10家發卡行推出「雙幣卡」商品，幣別選擇以美元、日圓、歐元為大宗，公股龍頭兆豐銀行的雙幣鈦金商旅卡，有美元、日圓可供選擇，主打海外消費最高2.5%現金回饋無上限。凱基銀行去年7月推出業界首張雙幣哩程卡，更結合哩程累積，18元累積1哩，哩程可兌換華航、長榮航、亞洲萬里通里數以及高鐵點數；今年7月起，更加碼提供該行財管會員，國外一般消費12元累積1哩程點，涵蓋海外實體商店及網路購物。

凱基銀行指出，民眾購買外幣，無非是為了賺匯差或是賺利息，但這2大目的，日圓都無法提供，對國人而言，日本既是最偏好出國旅遊的國家，持有日幣就是為了「消費」，如此更該搭配支付工具，用最划算的方式出國血拚。該行的雙幣卡雖然有美元、日圓、歐元3種幣別可選擇，但選擇「日圓」的持卡人超過半數。

銀行業者指出，雖然日圓近年一路走跌，但也不時因日本央行宣告結束「零利率」、關稅戰等因素，使日圓短線出現大漲走勢，如果沒有以雙幣卡鎖住匯率，那段期間的海外刷卡消費就較為吃虧。

但在日圓已跌至歷史新低之際，民眾該如何規劃換匯？兆豐銀行建議，雖然是為了消費目的，事前仍須進行換匯規劃，關注匯率變動，根據自身需求分批換匯，藉此分散風險，有效管理換匯成本。提醒可善用銀行的「外幣到價通知服務」，預先設定理想匯率，當匯率到價時，系統就會主動推播通知，無需緊迫盯盤即可輕鬆掌握匯率。

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