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普廷殺的？俄國企高管接連神秘死亡 「他」也墜樓身亡了

2025/07/04 22:26

俄羅斯國家石油管道運輸公司副總裁巴達洛夫（Andrei Badalov）墜樓身亡。（圖取自社群平台X）俄羅斯國家石油管道運輸公司副總裁巴達洛夫（Andrei Badalov）墜樓身亡。（圖取自社群平台X）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕俄羅斯官媒4日披露，俄羅斯國家石油管道運輸公司（Transneft）副總裁巴達洛夫（Andrei Badalov）從位於莫斯科郊區的豪宅墜樓身亡。這是最新一起俄羅斯能源領域的高管不明原因死亡，光是2022 年至少有 4 起死亡事件與俄羅斯天然氣工業有關。

《莫斯科時報》引述塔斯社（（TASS）報導稱，俄羅斯國家石油運輸公司副總裁巴達洛夫，從位於莫斯科著名豪宅區-盧布廖夫卡（Rublyovka）的住家墜樓身亡，享年62歲。

俄羅斯國家石油管道運輸公司證實巴達洛夫身亡，但未就具體情況發表評論。該公司表示，他的工作正值西方制裁帶來的「艱難而緊張的時期」。消息人士透露，巴達洛夫的死亡原因正在調查中，初步研判是自殺。

報導提及，自 2022 年 2 月俄羅斯入侵烏克蘭以來，就有許多能源領域的高管不明原因死亡，巴達洛夫是最新一起。其中2022年至少有 4 起死亡事件與國有能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）有關；其他不明原因死亡事件則涉及俄羅斯最大天然氣公司-諾瓦泰克（Novatek），以及能源公司-盧克石油（Lukoil）的高階主管。

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