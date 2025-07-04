人壽公司「智能核保系統」 送件即可得知核保結果

安聯表示，透過智能核保系統，僅須回答約五至七題客製化問項，無須檢附病歷或加做體檢。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫、實習記者劉羽珊／台北報導〕壽險業數位轉型持續加速，安聯人壽表示，在行動投保工具中導入「智能核保系統」，透過整合全球醫務核保資料並結合在地需求，建構本土化的線上核保資料庫；這套智能核保系統，保戶僅須回答約五至七題客製化問項，無須檢附病歷或加做體檢，就可以即時獲得核保結果，並且大幅簡化傳統核保流程。

隨著生成式AI與數位科技快速發展，保險業正面臨營運結構與服務模式的重大轉變，面對快速競爭的壽險產業環境，安聯人壽營運長陳俊宏表示，為提升服務效能與客戶體驗，公司持續強化AI應用與數位系統建設，此次推出的「智能核保系統」即是為解決傳統核保流程中保戶等待時間冗長與資料補件問題而設計，透過客製化問項評估，保戶無需額外提供病歷或進行體檢，即可了解是否符合標準費率承保，改善核保流程的效率和便利性。

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陳俊宏指出，過去保戶投保後，常需等待一至兩周甚至更久，才得知是否需要補件或補做體檢，過程冗長並且溝通成本高。現在透過新系統，保戶與業務員進行行動投保時，便能立即獲知是否符合標準費率承保，提升業務服務速度及保戶投保體驗。

安聯表示，該系統結合全球醫務核保資料大數據與本地經驗，並依據每位保戶的病史與健康狀況，生成五至七個客製化提問，相較於傳統制式問卷，能夠協助業務人員提供更精準也更具針對性的保單建議；另外，強調公平性與使用便利性的系統設計，也降低傳統核保因資訊不足或流程繁瑣導致的投保延誤。

面對新科技應用與服務數位化帶來的保險新局，安聯指出，將持續推動數位創新與科技建設，以打造更具韌性與敏捷性的營運模式，並強將調數位升級並非僅著眼於效率，更著重於優化客戶體驗與深化服務價值。

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