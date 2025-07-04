三星延後2奈米量產至2029 回防28奈米以上成熟製程

三星與台積電市占率差距擴大，近期調整半導體代工藍圖。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕三星電子在2奈米與3奈米製程的市占率擴大落後台積電後，已修改下一代2奈米藍圖，將2奈米系列晶片的量產從2027年延後至2029年，同時聚焦加強28奈米以上的成熟製程，此舉顯示，三星放棄之前專注速度的策略，轉而更加重視實質與穩定。

韓國媒體BusinessKorea報導，消息來源透露，三星電子局部修改去年公佈的晶圓代工藍圖，並在近日舉行的三星晶圓代工論壇（SFF）與三星先進晶圓代工生態系論壇（SAFE）向客戶與夥伴企業揭露。

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報導說，當中最值得注意的轉變是調整先進製程推出速度。原本三星計畫一旦最快於今年成功量產2奈米晶片後，至2027年將陸續推出客製化的2奈米衍生製程，然而在相關論壇上，三星將這些製程的量產期限延後兩年至2029年。該轉變顯示，考量當前製程研發、成熟速度，以及市場競爭狀況，達成現有藍圖很是困難。

另一重大變化是，有別於聚焦鰭式場效電晶體（FinFET）與環繞式閘極（GAA）等技術的現有藍圖，新藍圖特別加強28奈米以上成熟製程部份。儘管三星電子在2奈米與3奈米先進製程領域努力與台積電競爭，但市占率持續下滑，而缺乏回應仍有需求的成熟製程市場也被認為是三星業績不佳的原因，該新藍圖顯示，三星將多元化其業務。

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