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藍營批郭智輝家族賺紅錢 經部駁斥：嚴重偏離事實

2025/07/04 21:28

藍營批郭智輝家族賺紅錢，經濟部強調，此類說法是刻意扭曲，嚴重偏離事實。（資料照）藍營批郭智輝家族賺紅錢，經濟部強調，此類說法是刻意扭曲，嚴重偏離事實。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨立法院黨團今（4）召開記者會，指控民進黨高舉抗中保台大旗，但經濟部長郭智輝的兒子仍是崇越科技大股東，更是中芯國際的中下游廠商，是民進黨口中的「紅色供應鏈」，大賺紅錢、大搞雙標。經濟部晚間嚴正澄清，此類說法是刻意扭曲，嚴重偏離事實。

經濟部嚴正澄清，擴大出口管制是基於維護國安與企業權益，有其必要性。為因應美國加徵關稅、地緣政治變動與近期匯率波動對企業營運造成的衝擊，經濟部已啟動多項政策工具，積極協助產業強化韌性、穩定經營。

經濟部說明，為因應美國關稅政策及國際情勢變動，經濟部已擬具「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規劃新臺幣930億元特別預算挹注「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，該特別條例草案已於立法院審議中。

經濟部將以特別預算推動「金融支持」、「提升產業競爭力」及「開拓多元市場」三大產業支持措施，以解決產業短期資金周轉困境、協助產業研發轉型與汰舊換新設備，及佈建國際行銷通路、爭取海外訂單。

近期外匯市場波動，尤其新臺幣升值對出口型企業造成經營壓力，經濟部已成立因應小組密切關注匯率變化，並提供多項融資協助方案，經濟部產業發展署下週起將在北中南地區陸續舉辦「匯率風險管理與避險工具應用交流會」（第1場為7月8日，地點在紡拓會），邀請金融與產業界專家提供實務經驗與操作建議，協助企業強化風險管理能力。

經濟部表示，戰略性高科技貨品出口實體管理名單是依據貿易法第13條授權公告，定期召開跨部會審查會議來更新名單。迄至目前為止，前開名單的審查，是參考聯合國安全理事會及友盟國家的制裁與管制名單，並基於防止武器擴散義務及其他國安考量，可避免我國企業遭外國制裁，以保護其權益。貿易署也將持續舉辦廠商說明會，向業者說明我國法規措施與執行情形，及做好法遵工作的重要性。

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