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大成董事長韓家宇愛犬代言 進軍高階寵物營養市場

2025/07/04 21:18

大成集團董事長韓家宇帶著「gomo固牧寵糧」品牌代言柴犬Lulu一同亮相，Lulu是韓家宇的愛犬，從小吃gomo固牧寵糧長大。（大成提供）大成集團董事長韓家宇帶著「gomo固牧寵糧」品牌代言柴犬Lulu一同亮相，Lulu是韓家宇的愛犬，從小吃gomo固牧寵糧長大。（大成提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕大成（1210）集團打造全新品牌「Gino固牧寵糧」進軍高階寵物營養市場，將斥資建構「全能營養、萬能生醫、毛能寵物」3大新廠，整合從研發到製造的垂直供應鏈。

大成集團旗下寵物營養品牌—固牧寵糧今天於台北寵物展首次公開8款全新機能性配方，正式搶進高階寵物營養市場。大成集團董事長韓家宇今天也帶著「gomo固牧寵糧」品牌代言柴犬Lulu一同在寵物展亮相，Lulu是韓家宇的愛犬，今年5歲，從小是吃gomo固牧寵糧長大的。

韓家宇表示，台灣寵物食品與用品市場 2024 年規模已突破650億元，年成長率逾 10%，其中高階機能型產品需求成長最為顯著。

大成集團目前在寵物產業垂直整合佈局涵蓋功能性產品開發、營養研發、製程品管至品牌營運完整流程，不僅展現大成集團多年食品技術實力，更成功將核心專業延伸至寵物營養領域。

大成集團全能營養生技工廠將於明年第一季正式投產，新廠融合三大關鍵技術-功能益生菌、複合酵素水解技術與深度固態發酵製程，並搭載全自動化生產系統。以「關燈工廠」的模式設計，即使夜間無人也能持續高效運作，大幅提升產能與品質穩定性。

全能營養聚焦於保健產品的科技研發，結合獸醫專業與生技應用，針對情緒調節、免疫支持、腸胃調理與關節護理等機能性需求，提供精準且科學的營養解方。

gomo固牧寵糧產品目前已成功進駐全台超過 150 家實體據點，包括寵物公園、東森寵物、全聯、家樂福等大型寵物通路，並同步於蝦皮、酷澎、毛孩市集等主流電商平台佈局，形成線上線下整合式銷售網絡。產品上市以來，月均銷售量穩定成長 15–20%，其中「腸胃保健」與「皮毛養護」配方更成為熱銷主力。

隨著新廠即將量產，gomo將正式進軍馬來西亞、新加坡、越南、泰國等東南亞市場，積極拓展國際高階通路，全面強化品牌在亞洲區的外銷動能與競爭佈局。

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