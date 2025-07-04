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中國電動車自相殘殺 港媒曝「這些車企」快倒了

2025/07/04 20:49

中國電動車產能過剩，車企不斷祭出價格戰，嚴重壓縮利潤。（彭博）中國電動車產能過剩，車企不斷祭出價格戰，嚴重壓縮利潤。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《南華早報》4日披露，根據顧問公司艾睿鉑（AlixPartners）研判，由於中國電動車產業面臨價格戰和產能過剩的問題，每月銷量不到 1000 輛的車企很快就會被淘汰出局。

艾睿鉑亞洲區汽車業務主管戴加輝（Stephen Dyer）表示，目前約 50 家中國汽車製造商生產的 129 個電動車品牌中，預計到 2030 年只有 10 個品牌（樂觀情況最多為 15 個）能夠實現獲利，在中國電動汽車市場約有近 75% 的市佔率。

他說，中國是全球競爭最激烈的新能源汽車市場之一，價格戰激烈，創新快速，新進入者不斷提高門檻，推動技術和成本效率進步，也使許多公司難以實現可持續性的獲利。

報導指出，在中國電動車企之中，僅有比亞迪、理想汽車及華為投資的賽力斯有獲利，對此，戴加輝認為，持續的折扣戰可能會加速中國電動車產業的整合步伐，每月銷量不到 1000 輛的企業可能很快就會被淘汰出局。

戴加輝說，去年中國汽車廠的產能利用率平均降至50%，為10年來的最低水平，這對利潤造成壓力。如果折扣戰沒有停止，到 2030 年，獲利車企的家數可能會降至 10 家以下。

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