央行下週找保管銀行「喝咖啡」 不排除對外資祭「T+1」堵炒匯

央行穩匯出新招，下週約談保管銀行，不排除對外資祭出「T+1」。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期新台幣升勢猛烈，不僅出口商哀嚎，市場也擔心影響產業競爭力，中央銀行多管齊下穩匯，除啟動專案金檢、對出口商每日拋匯限額，央行外匯局局長蔡烱民表示，近期發現部分外資資金進來後停泊時間過久，疑似有炒匯嫌疑，下週將找外資保管銀行「喝咖啡」進行了解，針對部分自我管理不佳的外資將祭出「T+1」規定，嚴格限制其資金進出時點。

蔡烱民指出，外資資金匯入，只能買賣股票，大多數外資都能自我管理良好，沒有問題；但近期發現有些外資資金停泊在帳上過久，或出現部分操作與實際投資行為不一致的情形，央行正與保管銀行進行了解。

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蔡烱民表示，並非針對所有外資，而是針對「進出金額較大、交易行為與資金流向不一致」者，若其自我管理能力較差，將會祭出「T+1」配套措施，也就是今日買股票，明日才能匯入款項，反之，若今日賣出股票、明天資金就得匯出。

對於出口商，央行近期也對於每日拋匯量祭出限額10支（1支100萬美元）規範。蔡烱民說，大部分中小企業一天頂多3、5支，額度已足夠，分散拋匯對小型出口商反而有利，至於大企業若是有發放股利或其他重要投資對台幣有較大需求，可另外與央行申請。

另外，外界關注近期外資在股市採取「多空並進」策略，比如雖然買0050，又同時購入0051等反向ETF，匯入的資金並未「實質投資股市」。蔡烱民表示，央行持續觀察，並與外資溝通，可以透過SWAP（換匯交易）方式買進反向ETF避險不影響新台幣匯市外，自2020年也便與金管會達成共識，明定外資持有反向ETF，占ETF的發行量不得超過30%，目前觀察到其購入反向ETF情況並未超出額度。

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