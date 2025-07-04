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天壤之別！台積電年中分紅百萬 三星晶圓代工部門抱蛋

2025/07/04 19:40

三星晶圓代工部門的年中員工分紅為零。（美聯社）三星晶圓代工部門的年中員工分紅為零。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕台積電今年年中員工分紅平均每人達100萬元，三星電子4日公佈今年上半年績效獎金，其中半導體代工部門因績效不佳，分紅掛零。

韓國媒體BusinessKorea報導，三星電子的半導體業務部門「裝置解決方案」（DS），因在高寬頻記憶體（HBM）的表現落後對手，以及NAND快閃記憶體市況惡化，導致業績下滑，致使今年上半年的績效獎金不如以往。今年設定的年中分紅發放比例最高僅為基礎薪資的25%。

報導指出，三星電子4日公佈上半年「目標達成獎勵金」（TAI）發放比率。每半年發放的該獎金最高可達基本月薪100%，具體金額則取決於個別業務單位的表現。

報導說，今年三星電子DS的年中TAI為基礎薪資的0%至25%，其中，記憶體部門為25%、系統LSI 12.5%、半導體研究中心12.5%，晶圓代工部門為0%，該獎金將於本月8日發放。

從2015年至2022年上半年，三星電子DS的TAI皆為最高的基本月薪100%，但自2022年下半年，該績效分紅下滑。2023年下半年獲得的員工分紅創最低紀錄，其中記憶體部門為12.5%，代工與系統LSI為0%。

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