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藍新打造三大防護機制 強化資安與防詐

2025/07/04 19:31

數位發展部今舉行「公私協力防堵偽冒網站」記者會。（業者提供）數位發展部今舉行「公私協力防堵偽冒網站」記者會。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日數位發展部攜第三方支付業者舉辦「公私協力防堵偽冒網站」記者會。因應全民防詐，第三方支付廠藍新今日表示，集團打造三大防護機制，內部建立多層資安機制強化監控精準度，並且主動偵測、分析、向主管機關通報後下架可疑網址，更設置醒目警示提醒，為消費者提供全方位保障。

根據中央打詐儀表板6月統計資料顯示，詐騙手法前三名為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」以及「假買家騙賣家」，其中網購相關詐騙分佔第2名與第3名。不過，台灣第三方支付產業界與數發部聯手，自今年6月合作以來，已成功阻絕超過9成假網站。

藍新指出，從內部開始打造多層資安機制、強化監控精準度，與諸多金流與資安技術夥伴合作，運用DNS RPC技術攔截、拼字相似度演算及AI語意分析，層層比對疑似偽冒網址，進一步提升監控範圍與判斷準確度。

至於對外，藍新則是每天進行大規模網域掃描，主動偵測、攔截並發掘仿冒的可疑網站，目前已檢測超過5000筆疑似偽冒網址，發現後立即主動向主管機關即時回報，並且協助快速下架，從源頭進行事前圍堵，努力降低受詐騙風險。

藍新也表示，在官網、會員註冊頁及社群平台以醒目公告，主動教育用戶辨識假買家詐騙，降低誤入陷阱的可能；亦不會主動透過社群軟體或簡訊要求用戶提供個人資料，或要求進行轉帳等相關手續；收到來路不明的訊息，更需要務必再三確認，或到數發部網站查詢合法第三方支付業者的聯絡資訊。

近期因詐騙集團假冒買家及第三方支付業者，透過偽造的網站詐騙消費者，不但損害民眾財產，更汙名化台灣第三方支付產業，藍新科技總經理鍾興博表示，積極籌組第三方支付同業公會，持續投入資源進行防堵，透過產業間結盟的力量，共同保護消費者、並守護多年來累積的商譽與信任，未來將持續投入更多偵測與防護資源，共同打造安心的支付體驗。

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