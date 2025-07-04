詐團假冒支付網站收款 數發部、業者合力掃蕩下架

數位發展部今天攜手13家第三方支付業者，召開「公私協力，阻絕偽冒網站記者會」。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕購物詐騙層出不窮，過去常見詐騙集團假扮賣家欺騙無辜消費者，近期竟改用「假買家騙真賣家」的新手法，透過偽造的第三方支付網站進行詐騙。為防堵這類詐騙案件，數位發展部今天攜手13家第三方支付業者，召開「公私協力，阻絕偽冒網站記者會」，共同宣示政府與業者聯防阻詐的決心，推動自主掃描和通報，守護用戶權益。

數位發展部表示，詐騙集團常在購物網站上假扮買家，要求賣家使用知名第三方支付平台收款，並提供偽冒網站的連結。賣家進入該網站後，將被引導聯繫假客服、加入假的LINE帳號，甚至進行語音驗證及網銀操作，導致賣家的帳號遭盜取或個資外洩。

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為防範這類案件，數發部與第三方支付業者共同提出二大具體作為：

1. 主動掃描、快速下架：業者定期掃描網路上是否有偽冒其品牌的網站，並通報數發部，由台灣網路資訊中心（TWNIC）以RPZ（Response Policy Zone）機制阻斷詐騙網址，從源頭防堵詐騙資訊擴散。

2. 醒目提醒、加強警示：業者已陸續響應在官網首頁加註警示標語，提醒民眾警覺假買家與釣魚連結，並設置查驗機制供民眾辨識真偽。

參與記者會的業者包含：綠界科技、藍新科技、紅陽科技、統一數網（PAYUNi）及連加（LINE PAY）等5家出席代表，並由茂為歐買尬、應援科技、富邦媒體科技（Momo）、拍付（Pi 錢包）、海通商貿（Coupang）、喬睿（TapPay）、立吉富、交流資服等共13家第三方支付業者共同倡議。

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