晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

詐團假冒支付網站收款 數發部、業者合力掃蕩下架

2025/07/04 19:25

數位發展部今天攜手13家第三方支付業者，召開「公私協力，阻絕偽冒網站記者會」。（數發部提供）數位發展部今天攜手13家第三方支付業者，召開「公私協力，阻絕偽冒網站記者會」。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕購物詐騙層出不窮，過去常見詐騙集團假扮賣家欺騙無辜消費者，近期竟改用「假買家騙真賣家」的新手法，透過偽造的第三方支付網站進行詐騙。為防堵這類詐騙案件，數位發展部今天攜手13家第三方支付業者，召開「公私協力，阻絕偽冒網站記者會」，共同宣示政府與業者聯防阻詐的決心，推動自主掃描和通報，守護用戶權益。

數位發展部表示，詐騙集團常在購物網站上假扮買家，要求賣家使用知名第三方支付平台收款，並提供偽冒網站的連結。賣家進入該網站後，將被引導聯繫假客服、加入假的LINE帳號，甚至進行語音驗證及網銀操作，導致賣家的帳號遭盜取或個資外洩。

為防範這類案件，數發部與第三方支付業者共同提出二大具體作為：

1. 主動掃描、快速下架：業者定期掃描網路上是否有偽冒其品牌的網站，並通報數發部，由台灣網路資訊中心（TWNIC）以RPZ（Response Policy Zone）機制阻斷詐騙網址，從源頭防堵詐騙資訊擴散。

2. 醒目提醒、加強警示：業者已陸續響應在官網首頁加註警示標語，提醒民眾警覺假買家與釣魚連結，並設置查驗機制供民眾辨識真偽。

參與記者會的業者包含：綠界科技、藍新科技、紅陽科技、統一數網（PAYUNi）及連加（LINE PAY）等5家出席代表，並由茂為歐買尬、應援科技、富邦媒體科技（Momo）、拍付（Pi 錢包）、海通商貿（Coupang）、喬睿（TapPay）、立吉富、交流資服等共13家第三方支付業者共同倡議。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財